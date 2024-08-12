Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 августа подписал указ о повышении размеров заработной платы, пенсий и пособий.

Документ направлен на «расширение масштаба мер, направленных на повышение уровня жизни населения, продолжение политики последовательного увеличения доходов граждан и усиления их социальной защиты, а также дополнительное стимулирование труда педагогических и медицинских работников».

Согласно документу, с 1 сентября размеры пенсий и пособий повышаются на 15%. При этом устанавливаются:

базовая величина исчисления пенсии — 428 тысяч сумов в месяц;

минимальный размер пенсии по возрасту — 834 тысяч сумов в месяц;

минимальный размер пенсии по инвалидности — 920 тысяч сумов в месяц;

размеры других пенсий и пособий, выплачиваемых гражданам, — отдельно (будет опубликовано позже).

С 1 октября:

размер заработной платы медицинских работников, работающих в бюджетных организациях, а также педагогических работников, работающих в дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных учреждениях и организациях, домах-интернатах «Мурувват», Детских домов и домов «Мехрибонлик», детских санаториях, повысится на 15%;

размер заработной платы работников бюджетных организаций вырастет на 10%, за исключением работников, предусмотренных выше;

минимальный размер оплаты труда составит 1,155 млн сумов в месяц;

базовая расчётная величина повышается до 375 тысяч сумов.

Работодателям рекомендовано производить повышение размера заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда, обеспечив выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного актами законодательства.