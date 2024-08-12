В Ташкенте состоится торжественная встреча олимпийских спортсменов сборной Узбекистана после выступления на Олимпийских играх в Париже. Самолёт с делегацией прибудет в Ташкент 12 августа примерно в 19:00, сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Спортсменов встретят в 3-м терминале Международного аэропорта Ташкента по поручению президента Шавката Мирзиёев.





После официальной церемонии олимпийские чемпионы и призёр в сопровождении охраны проедут по маршруту от аэропорта до здания Национального олимпийского комитета — через улицы Бабура, Нукусская, Айбека, Шарафа Рашидова, Шахрисабз, сквер Амира Темура, улицу Ислама Каримова.

Желающие смогут поздравить спортсменов в специально обозначенных точках вдоль маршрута. Маршрут и точки для приветствия указаны в специальном видео от Министерства.

Олимпиада-2024 в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8−2−3) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.