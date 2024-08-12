Политика

Суд в Ташкенте начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова. Он обвиняется в хищении, злоупотреблению властью и должностной халатности. Обвиняемыми по делу проходят также два предпринимателя.

Экономика

С 1 сентября размеры пенсий и пособий в Узбекистане повышаются на 15%. С 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 10%, а педагогических и медицинских работников — на 15%. Установлены также новые МРОТ и БРВ.

Президент Узбекистана поручил Налоговому комитету убрать ограничение на полноценное использование льготы по налогу на землю и имущество при установке солнечных панелей. Сейчас льгота применяется только на часть участка, где установлено оборудование ВИЭ.

Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев сообщил депутатам, что 126 тысяч из 214 тысяч выпускников вузов текущего года (59%) пока остаются без работы. В августе-сентябре запланирована работа по их трудоустройству на доступные вакансии.

Общество

В Ташкенте запущена онлайн-платформа projects.toshkentinvest.uz, где на продажу или аренду выставляются земли в махаллях. Вырученные средства планируется направлять в фонд развития махаллей и района, отметили в хокимияте. Городская администрация также прокомментировала лот с детской площадкой.

Жара, отступившая в минувшие выходные, вернётся в Узбекистан на этой неделе. С понедельника воздух будет прогреваться до +37…+40 градусов. В четверг на северо-западные районы начнётся вторжение прохладного воздуха, а в пятницу понижение температуры охватит всю страну.

Пресс-служба МВД Узбекистана опровергла сообщение о смерти Салима Абдувалиева («Салимбая»), которое распространил YouTube-канал «Авторитет».

На очередном заседании по делу Дмитрия Саттарова, которому прохожий сломал позвоночник, было показано видео, которое снял напавший на юношу. Ранее запись не представляли в суде. Кроме того, Дмитрий рассказал, что после нападения двое наблюдавших за конфликтом мужчин упрекнули его, что он не сбежал.

За первое полугодие в Южную Корею прибыли более 200 тысяч иностранных граждан с целью учёбы или прохождения стажировок. Узбекистан занял пятое место по этому показателю — 5000 человек. К 2027 году Корея планирует привлечь в свои вузы 300 тысяч иностранных студентов.

Хокимият Ташкента проводит опрос по улучшению сквера имени Беруни (рядом со станцией метро «Беруни»). Жители могут указать, что им не нравится в сквере, какие объекты и функции они хотели бы там видеть, удобен ли он для посещения людьми с ограниченной мобильностью.

Культура

С 9 по 11 августа в Хиве проходил Фестиваль дыни. На мероприятии организовали 60 павильонов, где представили около 125 сортов дынь. Гран-при — автомобиль Tracker — был присуждён представителям Янгибазарского района Хорезмской области. Фото.

Спорт

В Ташкенте торжественно встретили олимпийскую сборную Узбекистана, вернувшуюся из Парижа. У трапа самолёта спортсменов приветствовали председатель Сената, премьер-министр и другие официальные лица.

Мир

Конечная цель украинского наступления в Курской области России остаётся неясной. РФ снимает войска с других участков фронта не так быстро, как хотелось бы Украине. Но операция уже подняла моральный дух украинцев, пишет The Economist.

В интервью CBS президент США Джо Байден объяснил, что снялся с предстоящих выборов, чтобы не допустить победы Дональда Трампа и сохранить демократию. «Хотя это и огромная честь быть президентом, но самое важное — мы должны, должны, должны победить Трампа».

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