Политика
Суд начнёт рассмотрение уголовного дела против экс-министра сельского хозяйства Азиза Воитова
Суд в Ташкенте начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова. Он обвиняется в хищении, злоупотреблению властью и должностной халатности. Обвиняемыми по делу проходят также два предпринимателя.
Экономика
В Узбекистане осенью повысятся зарплаты, пенсии и пособия
С 1 сентября размеры пенсий и пособий в Узбекистане повышаются на 15%. С 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 10%, а педагогических и медицинских работников — на 15%. Установлены также новые МРОТ и БРВ.
Ограничение на применение налоговой льготы за установку солнечных панелей снимут
Президент Узбекистана поручил Налоговому комитету убрать ограничение на полноценное использование льготы по налогу на землю и имущество при установке солнечных панелей. Сейчас льгота применяется только на часть участка, где установлено оборудование ВИЭ.
Почти 60% выпускников вузов пока не нашли работу — министр занятости Узбекистана
Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев сообщил депутатам, что 126 тысяч из 214 тысяч выпускников вузов текущего года (59%) пока остаются без работы. В августе-сентябре запланирована работа по их трудоустройству на доступные вакансии.
Общество
Хокимият Ташкента — о запуске платформы по продаже земель в махаллях
В Ташкенте запущена онлайн-платформа projects.toshkentinvest.uz, где на продажу или аренду выставляются земли в махаллях. Вырученные средства планируется направлять в фонд развития махаллей и района, отметили в хокимияте. Городская администрация также прокомментировала лот с детской площадкой.
Жара вернётся на неделе, но пойдёт на спад к пятнице
Жара, отступившая в минувшие выходные, вернётся в Узбекистан на этой неделе. С понедельника воздух будет прогреваться до +37…+40 градусов. В четверг на северо-западные районы начнётся вторжение прохладного воздуха, а в пятницу понижение температуры охватит всю страну.
В МВД опровергли смерть Салима Абдувалиева
Пресс-служба МВД Узбекистана опровергла сообщение о смерти Салима Абдувалиева («Салимбая»), которое распространил YouTube-канал «Авторитет».
Дело Дмитрия Саттарова: в судебном следствии появились новые детали
На очередном заседании по делу Дмитрия Саттарова, которому прохожий сломал позвоночник, было показано видео, которое снял напавший на юношу. Ранее запись не представляли в суде. Кроме того, Дмитрий рассказал, что после нападения двое наблюдавших за конфликтом мужчин упрекнули его, что он не сбежал.
Узбекистанцы — на 5-м месте среди иностранцев, прибывших в Южную Корею с целью учёбы
За первое полугодие в Южную Корею прибыли более 200 тысяч иностранных граждан с целью учёбы или прохождения стажировок. Узбекистан занял пятое место по этому показателю — 5000 человек. К 2027 году Корея планирует привлечь в свои вузы 300 тысяч иностранных студентов.
Хокимият Ташкента собирает предложения по улучшению сквера имени Беруни
Хокимият Ташкента проводит опрос по улучшению сквера имени Беруни (рядом со станцией метро «Беруни»). Жители могут указать, что им не нравится в сквере, какие объекты и функции они хотели бы там видеть, удобен ли он для посещения людьми с ограниченной мобильностью.
Культура
Фото: В Хиве прошёл Фестиваль дыни
С 9 по 11 августа в Хиве проходил Фестиваль дыни. На мероприятии организовали 60 павильонов, где представили около 125 сортов дынь. Гран-при — автомобиль Tracker — был присуждён представителям Янгибазарского района Хорезмской области. Фото.
Спорт
Олимпийскую сборную торжественно встретили в Ташкенте
В Ташкенте торжественно встретили олимпийскую сборную Узбекистана, вернувшуюся из Парижа. У трапа самолёта спортсменов приветствовали председатель Сената, премьер-министр и другие официальные лица.
Мир
Цель украинской операции в Курской области неясна, но она подняла моральный дух армии — Economist
Конечная цель украинского наступления в Курской области России остаётся неясной. РФ снимает войска с других участков фронта не так быстро, как хотелось бы Украине. Но операция уже подняла моральный дух украинцев, пишет The Economist.
«Главное — победить Трампа». Байден — о решении выйти из президентской гонки
В интервью CBS президент США Джо Байден объяснил, что снялся с предстоящих выборов, чтобы не допустить победы Дональда Трампа и сохранить демократию. «Хотя это и огромная честь быть президентом, но самое важное — мы должны, должны, должны победить Трампа».
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