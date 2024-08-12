С 9 по 11 августа на территории Государственного музейного заповедника Ичан-кала в Хиве прошёл традиционный Фестиваль дыни. Комитет по туризму представил фотографии, запечатлевшие процесс.

На церемонии открытия фестиваля приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, хоким Хорезмской области Джурабек Рахимов, а также представители общественности.

«Развитие агротуризма оказывает непосредственное влияние на развитие туристической отрасли. Этот фестиваль, который традиционно проводится ежегодно в сезон созревания дынь, за последние два года стал проходить на международном уровне», — сказал Умид Шадиев.

Для фестиваля на 4 гектарах было организовано 60 павильонов. В них хокимияты Каракалпакстана, областей и Ташкента, а также хокимияты 13 городов и районов Хорезмской области представили выращенные фрукты, овощи и бахчевые культуры. В павильонах было представлено около 125 сортов местных дынь, таких как «Гурвак», «Киличбой бешак», «Карикиз», «Туя ковун», «Туёна», «Ола замча», «Хорезм ок новвоти», «Кук гулоби», «Борикалла». Кроме того, прошли выставки ремесленников, а также выступления фольклорных коллективов.

По завершении фестиваля были определены победители и призёры, которым вручили награды. Так, гран-при — автомобиль Tracker — был присуждён представителям Янгибазарского района Хорезмской области. Ургенч, занявший первое место, получил автомобиль Onix. Второе место занял Хивинский район, им достался автомобиль Damas. Третье место поделили между собой Ургенчский район, Кошкупырский район и Хива, представителям вручили мотоциклы.

Были также определены и награждены победители в номинациях «За переработку и хранение дыни», «За восстановление древних хорезмских сортов и внедрение инновационных технологий», «За выращивание самой прибыльной и экспортной дыни в бахчеводстве», «За выращивание самой сладкой экологической дыни».

Отмечается, что в 2023 году в рамках фестиваля было охвачено более 200 тысяч местных и около 15 тысяч иностранных туристов. В этом году за три дня фестиваля Хорезмскую область посетили около 400 тысяч местных и более 30 тысяч иностранных туристов.

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