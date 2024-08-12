Вечером в понедельник в аэропорту Ташкента торжественно встретили олимпийскую сборную Узбекистана, прилетевшую самолётом Uzbekistan Airways прямым рейсом из Парижа.





Прямо у трапа спортсменов приветствовали председатель Сената Танзила Нарбаева, премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства спорта, хоким столицы и другие официальные лица.





В терминале местных линий аэропорта спортсменов ждали их родные. Многие журналисты, включая корреспондентов «Газеты.uz», в здание терминала попасть не смогли.





После официальной церемонии спортивную делегацию на двухэтажных автобусах повезли в Национальный олимпийский комитет.

По маршруту следования делегации стояли болельщики с флагами Узбекистана и постерами с лицами призёров Олимпиады-2024.