Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев рассказал о работе по трудоустройству выпускников высших образовательных учреждений в 2024 году. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса заслушали его отчёт 6 августа.
По словам министра, 41%, или 88 тысяч из 214 тысяч, выпускников вузов текущего года уже приняты на работу через единую национальную систему трудоустройства на основе трудового договора.
Однако 59%, или 126 тысяч, молодых специалистов пока не могут найти работу. Анализ показал, что 95 тысяч молодых людей могут найти работу по 102 тысячам вакансий, сказал министр.
В августе-сентябре совместно с другими организациями планируется провести работу по трудоустройству каждого выпускника в зависимости от его места жительства через районные и городские системы занятости.
По данным главы Минзанятости, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 358 тысяч вакансий в 139 тысячах организаций, из них 81 тысяча — в государственных учреждениях, 277 тысяч — в частном секторе. 112 тысяч вакансий требуют наличия высшего образования.
Рабочие позиции распределены следующим образом:
- сфера услуг — 96 тысяч;
- образование — 56 тысяч;
- промышленность и производство — 57 тысяч;
- сельское хозяйство — 48 тысяч;
- строительство — 32 тысячи;
- здравоохранение — 26 тысяч;
- связь и информационные технологии — 7000;
- финансы и страхование — 5000;
- культура — 4000.
Бехзод Мусаев сообщил, что во второй половине года предусмотрены меры по обеспечению ещё 2,1 миллиона человек доходной работой. В сельскохозяйственной сфере с началом сезона сбора урожая планируется вовлечь в сезонные работы около 500 тысяч человек.
На основе мастер-планов в регионах запланировано создание:
- 500 тысяч рабочих мест — за счёт реализации проектов в сфере туризма, создания сервисных и торговых объектов на международных автомобильных дорогах в 68 районах и городах;
- 60 тысяч рабочих мест — за счёт строительства 656 многоэтажных домов, массивов «Новый Узбекистан» в регионах, строительных работ и реконструкции в 416 социальных объектах;
- 197 тысяч мест — в рамках запуска во второй половине года более 5000 инвестиционных проектов.
В начале января на совещании у президента говорилось, что в 2024 году намечено обеспечить занятость 5 миллионов человек. Число безработных к началу года составляло 1,3 миллиона. Кроме того, в течение года на рынок труда должны выйти ещё 2,4 миллиона человек.
В летние месяцы в Узбекистане планировалось организовать строительные отряды для трудоустройства 100 тысяч молодых людей. С нового учебного года расходы бизнеса по обучению учеников школ, колледжей и техникумов будут вычитаться из налоговой базы, заявлял президент в конце июня.