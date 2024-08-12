Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев рассказал о работе по трудоустройству выпускников высших образовательных учреждений в 2024 году. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса заслушали его отчёт 6 августа.

По словам министра, 41%, или 88 тысяч из 214 тысяч, выпускников вузов текущего года уже приняты на работу через единую национальную систему трудоустройства на основе трудового договора.

Однако 59%, или 126 тысяч, молодых специалистов пока не могут найти работу. Анализ показал, что 95 тысяч молодых людей могут найти работу по 102 тысячам вакансий, сказал министр.

В августе-сентябре совместно с другими организациями планируется провести работу по трудоустройству каждого выпускника в зависимости от его места жительства через районные и городские системы занятости.

По данным главы Минзанятости, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 358 тысяч вакансий в 139 тысячах организаций, из них 81 тысяча — в государственных учреждениях, 277 тысяч — в частном секторе. 112 тысяч вакансий требуют наличия высшего образования.

Рабочие позиции распределены следующим образом:

сфера услуг — 96 тысяч;

образование — 56 тысяч;

промышленность и производство — 57 тысяч;

сельское хозяйство — 48 тысяч;

строительство — 32 тысячи;

здравоохранение — 26 тысяч;

связь и информационные технологии — 7000;

финансы и страхование — 5000;

культура — 4000.

Бехзод Мусаев сообщил, что во второй половине года предусмотрены меры по обеспечению ещё 2,1 миллиона человек доходной работой. В сельскохозяйственной сфере с началом сезона сбора урожая планируется вовлечь в сезонные работы около 500 тысяч человек.

На основе мастер-планов в регионах запланировано создание:

500 тысяч рабочих мест — за счёт реализации проектов в сфере туризма, создания сервисных и торговых объектов на международных автомобильных дорогах в 68 районах и городах;

60 тысяч рабочих мест — за счёт строительства 656 многоэтажных домов, массивов «Новый Узбекистан» в регионах, строительных работ и реконструкции в 416 социальных объектах;

197 тысяч мест — в рамках запуска во второй половине года более 5000 инвестиционных проектов.

В начале января на совещании у президента говорилось, что в 2024 году намечено обеспечить занятость 5 миллионов человек. Число безработных к началу года составляло 1,3 миллиона. Кроме того, в течение года на рынок труда должны выйти ещё 2,4 миллиона человек.

В летние месяцы в Узбекистане планировалось организовать строительные отряды для трудоустройства 100 тысяч молодых людей. С нового учебного года расходы бизнеса по обучению учеников школ, колледжей и техникумов будут вычитаться из налоговой базы, заявлял президент в конце июня.