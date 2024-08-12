Директор школы №43 в Папском районе Наманганской области заставила педагогов убирать территорию учебного заведения и полоть сорняки. Об этом сами учителя сообщили изданию Qalampir.uz.

Учителя, которые отказывались от выполнения этих задач, должны были заплатить по 500 тысяч сумов. Кроме того, директор требовала от учителей собрать деньги с родителей учеников — по 20 тысяч сумов на обеды для строителей, занимающихся ремонтом школы.

Государственная инспекция труда провела проверку по этим данным, сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности. Было установлено, что действия директора нарушают статью 5 Трудового кодекса Узбекистана и постановление Кабинета министров №349, которые запрещают привлечение работников к труду, не связанному с их служебными обязанностями.

В результате на директора был наложен административный штраф в размере 50 БРВ — 17 млн сумов.