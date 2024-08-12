Олимпиада в Париже стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8−2−3) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ и 4-е — в Азии.

Главы стран Центральной Азии подписали концепцию развития региональной кооперации до 2040 года. Документ был подписан на шестой Консультативной встречи руководителей стран региона в Астане. Выступая на саммите, президент Узбекистана заявил, что «сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии зависят от наших общих усилий».

Узбекистан и Казахстан приняли Программу стратегического партнёрства и союзничества на 2024−2034 годы. Президенты двух стран провели первое заседание Высшего межгосударственного совета, где обсудили целый ряд вопросов сотрудничества.

Объявлена очередная амнистия прав на самовольно захваченные участки. Закон о признании прав на самовольно захваченные земельные участки и построенные на них дома подписал президент. По оценкам, в Узбекистане имеется более 3,6 миллиона таких участков.

Цены на «вторичку» в Ташкенте снижаются второй месяц подряд. Аренда жилья в столице в июле стала дешевле ещё на 0,6%. В целом по стране рынок недвижимости в июле показал признаки восстановления после снижения активности в июне.

Дониёр Ганиев объявил о завершении депутатской деятельности. Решение он обосновал «реалиями происходящих вокруг него изменений». «Хоть я и считал, что эффективно работаю как депутат, я осознал, что продолжение этой деятельности не принесёт пользы ни мне, ни избирателям», — сказал он.

Хокимият Ташкента одобрил границы территорий для проектов комплексного развития и реновации. В хокимияте заявили, что территории были определены по обращениям самих жителей домов. Анализ же подтвердил несоответствие жилья требованиям.

Чем закончился суд по делу Парка Дружбы в Ташкенте. «Газета.uz» сообщала о решении суда по делу Парка Дружбы, против передачи которого инвестору выступали жители Ташкента. Суд отказал истцам в заявлении. Какими были доводы сторон в ходе прений на последнем заседании суда — в нашем репортаже.

«Саидазиз медгородок» получил 20 лет заключения в колонии. Его признали виновным в вымогательстве, мошенничестве, организации преступного сообщества и других преступлениях.

Прокурор Каганского района получил 15 лет лишения свободы. Суд приговорил экс-прокурора Каганского района Баходира Гуломова к 15 годам лишения свободы. Сообщается, что он требовал $200 тысяч за решение проблемы учредителей завода. Суд также назвал поспешным решение о непричастности к делу бывшего первого заместителя прокурора области и прокурора Кагана.

Колонка: Что такое средний класс и как соответствовать его потребностям. Концепция среднего класса разрушает архаичную формулу «богатые богатеют, бедные беднеют». Что такое средний класс, сколько он зарабатывает в Узбекистане, кто может стать его представителем и как бизнесу и государству создать предложение для него — в колонке аналитика недвижимости Дениса Соколова.

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