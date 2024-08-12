В первом интервью после выхода из президентской гонки Джо Байден объяснил своё решение стремлением не допустить победы на выборах Дональда Трампа.

«Опросы показывали, что мы шли ноздря в ноздрю…, — сказал Байден в интервью телеканалу CBS. — Но тут произошло то, что некоторое число моих коллег-демократов из Палаты представителей и Сената решили, что я могу навредить им на их выборах. А меня беспокоило то, что если бы я остался в гонке, это стало бы её темой. Вы бы брали интервью у меня, спрашивая „а почему [бывший спикер Палаты представителей] Нэнси Пелоси говорит то-то“, „почему то-то и то-то“. И я решил, что это будет отвлекать. Это первое».

«Во-вторых, когда я баллотировался в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести», -сказал Байден, которому 81 год.

«Важнейший вопрос для меня по-прежнему — и я не шучу — сохранение демократии, — продолжил Байден. — Потому что, хоть это и огромная честь, быть президентом, но я думаю, что мой долг в отношении страны — сделать самое важное, что можно сделать, и это важное — мы должны, должны, должны победить Трампа».

Байден также отметил, что не уверен в мирной передаче власти, если Трамп в ноябре проиграет. Экс-президент все ещё отказывается признавать поражение Байдену на прошлых выборах.

«Он же серьёзно имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем это всерьёз, а он серьёзно говорит. Все эти слова вроде «если мы проиграем, то будет кровавая баня», — сказал Байден.

«Вы не можете любить свою страну, только когда вы выигрываете», — добавил глава США.