Хокимият Ташкента сообщил о планах разработать концепцию сквера имени Беруни — зелёной зоны (карта) за памятником Беруни на пересечении улиц Университетской и Фараби рядом со станцией метро «Беруни».

Чтобы узнать мнения горожан, столичная администрация разработала опросник. Ответы принимаются до 14 августа включительно.

Жители могут указать, что им не нравится в сквере, какие объекты и функции они хотели бы там видеть, удобен ли он для посещения родителями с детьми и людьми с инвалидностью.

Кроме того, можно оставить пожелания и предложения, направленные на улучшение качества зелёных территории и экологическое состояние города.