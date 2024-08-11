Состояние главного тренера Узбекистана по боксу Тулкина Киличева оценивается как стабильное после сердечного приступа. Об этом заявила пресс-служба Федерации бокса страны.

Накануне британские СМИ сообщили, что врач Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис оказали помощь Киличеву, у которого случился сердечный приступ в зоне разминки стадиона, где он праздновал золотую медаль Олимпиады узбекистанского боксёра Хасанбоя Дусматова. Сингх провёл сердечно-лёгочную реанимацию (искусственное дыхание), а Лиллис использовал дефибриллятор.

Об этом в сообщении Федерации бокса не упоминается. По данным спортивной организации, у главного тренера «возникли проблемы со здоровьем, и врачи оргкомитета незамедлительно оказали нашему тренеру первую помощь в раздевалке спортсменов».

«На данный момент состояние здоровья нашего тренера стабильное, он чувствует себя хорошо. Требуются некоторые [лечебные] процедуры», — отметили в федерации.

Организация также подчеркнула, что Тулкин Киличев внёс большой вклад в то, чтобы Узбекистан «стал первым в мировом боксе». «Мы желаем Тулкину Киличеву здоровья и ждём его скорейшего возвращения в наши ряды. Мы верим, что он скоро вернётся в нашу команду и будет вести наших боксёров к победе», — говорится в сообщении.





Победителем медального зачёта Олимпиады по боксу стал Узбекистан, представители которого завоевали пять золотых медалей — пятеро из семи членов мужской сборной. Вторую строчку в этом рейтинге занял Китай, боксёры которого выиграли три золотых и две серебряных медали. Третьим стал Китайский Тайбэй — одна золотая и две бронзовых награды.

Два боксёра — Хасанбой Дусматов (до 51 кг) и Баходир Жалолов (свыше 92 кг) — стали двукратными чемпионами Олимпийски игр. Успехи боксёров и других спортсменов позволили Узбекистану подняться на 13-е место в общекомандном зачёте на Олимпиаде с 13 медалями (8−2-3), показав свой лучший результат в истории.





На Играх в Рио-2016 Узбекистан также занимал первое место с 7 медалями (3−2-2).