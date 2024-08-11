Тхэквондистка сборной Узбекистана Светлана Осипова 11 августа завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

Чемпионка и вице-чемпионка мира, 24-летняя Осипова (свыше 67 кг) в 1/8 финала победила Астан Кэтрин Феге Батили из Кот-д'Ивуара с общим счётом 2:1 (4:2, 2:7, 0:0). Видео

В четвертьфинале узбекистанка без проблем одержала победу над вице-чемпионкой мира и чемпионкой Европы Ребеккой Макгоуэн из Великобритании — 2:0 (14:6, 14:2). Видео.

В полуфинале ей противостояла чемпионка и вице-чемпионка мира, двукратная чемпионка Азиатских игр Ли Да-бин из Южной Кореи. Светлана Осипова также победила со счётом 2:0 (3:3, 9:5) и впервые в карьере вышла в финал Олимпиады, гарантировав Узбекистану минимум серебряную медаль. Видео.

В финале Осиповой противостояла 22-летняя Альтея Лорен из Франции, чемпионка мира 2023 года и чемпионка Европы 2022 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио. Первый раунд выиграла француженка благодаря точному удару в голову (3:0), а в концовке соперницы получили по три балла. Рефери решил, что Лорен была более активной, благодаря чему она стала победительницей Олимпиады — 2:0.

Видео боя

Это второе «серебро» и 12 медаль Узбекистана на Олимпиаде. Национальная сборная сохраняет 13 место в медальном зачёте.

Это третья медаль на летних Олимпийских играх среди женщин в истории Узбекистана после Екатерины Хилько (трамполин) в Пекине-2008 и Диёры Келдиёровой (дзюдо) в Париже-2024. Осипова также первая тхэквондистка и спортсменка Узбекистана с серебряной медалью на Олимпиадах.

Светлана Валерьевна Осипова родилась 3 мая 2000 года в городе Чирчик Ташкентской области. С 2016 года является представительницей сборной Узбекистана по таэквондо WT. Первый тренер — Пахлавон Собиров, в настоящее время занимается под руководством Павла Хана.

Узбекистанка успешно выступает в самой тяжёлой весовой категории среди женщин. В частности, в 2017 году на Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде удостоилась серебра. На Азиатских играх Джакарта-2018 в индивидуальной программе завоевала бронзу. Также на Азиаде Ханчжоу-2022 в индивидуальном направлении и командном-миксте заняла третье место. Осипова на Играх Исламской солидарности Баку-2017 выиграла бронзовую награду.

Спустя 4 года, на Играх Конья-2021 таэквондистка улучшила свой результат, поднявшись на высшую ступень пьедестала. На чемпионате мира в 2022 году в мексиканском городе Гвадалахара завоевала золотую медаль. В 2023 году в первенстве мира в Баку Светлана Осипова удостоилась бронзы. Участница Олимпиады Токио-2020. В 2019 году награждена государственной премией «Зульфия».