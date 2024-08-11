Летние Олимпийские игры в Париже стали самыми успешными для Узбекистана за всю историю независимого развития страны.

Узбекистан отправил на Олимпиаду в общей сложности 90 атлетов. Они завоевали 13 медалей на Олимпиаде — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Страна заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ, 1-е — среди стран-участников Исламской солидарности и Организации тюркских государств и 4-е — в Азии (после Китая, Японии и Южной Кореи).

На предыдущих Олимпиадах у Узбекистана были следующие результаты:

Токио-2020 — 32-е место с 5 медалями (3−0−2);

Рио-2016 — 21-е место с 13 медалями (4−2−7);

Лондон-2012 — 48-е место с 4 медалями (1−0−3);

Пекин-2008 — 40-е место с 6 медалями (1−2−3);

Афины-2004 — 34-е место с 5 медалями (2−1-2);

Сидней-2000 — 43-е место с 4 медалями (1−1-2);

Атланта-1996 — 58-е место с 2 медалями (0−1-1).

В августа 2021 года президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что у страны есть все возможности войти в топ-15 команд Олимпиады.

Инфографика движения «Юксалиш».



Сборная Узбекистана по боксу закрепила за собой звание сильнейшей в мире, заняв в медальном зачёте первое место. Из 7 боксёров мужской команды золотые медали завоевали пятеро.

Олимпийские призёры:

Золотая медаль:

Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг)

Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг)

Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг)

Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг)

Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг)

Асадхужа Муйдинхужаев (бокс, -71 кг)

Лазизбек Мулложонов (бокс, -80 кг)

Баходир Жалолов (бокс, +92 кг)

Серебряная медаль:

Акбар Джураев (тяжёлая атлетика, -102 кг)

Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг)

Бронзовая медаль:

Музаффарбек Турабоев (дзюдо, -100 кг)

Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг)

Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, -57 кг)





Сразу несколько спортсменов Узбекистана добились исторических достижений. Диёра Келдиёрова стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» по дзюдо. До этого дзюдоисты выигрывали два «серебра» (Армен Багдасаров в 1996 и Абдулла Тангриев 2008), а также 5 бронзовых медалей (Ришод Собиров в 2008, 2012 и 2016, Диёрбек Урозбоев в 2016 и Давлат Бобонов в 2020).

Она также первая спортсменка, которая завоевала золотую медаль среди женщин в Узбекистане на летней Олимпиаде. До этого единственное «золото» было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. А в последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году — это была прыгунья Екатерина Хилько.

На Олимпиаде Токио-2020 Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль и тем самым открыл новую главу в истории узбекского спорта. Именно он стал первым узбекским тхэквондистом, которому удалось присвоить себе титул олимпийского чемпиона, и самым молодым олимпийским чемпионом в истории Узбекистана в возрасте 19 лет.

В Париже он стал двукратным олимпийский чемпионом и некоторое время оставался единственным спортсменом Узбекистана с двумя золотыми медалями Олимпиады, пока боксёры Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов также не стали двукратными олимпийскими чемпионами.

Тхэквондистка Светлана Осипова завоевала третью медаль на летних Олимпийских играх среди женщин в истории Узбекистана после Екатерины Хилько (трамполин) в Пекине-2008 и Диёры Келдиёровой (дзюдо) в Париже-2024. Осипова также первая тхэквондистка и спортсменка Узбекистана с серебряной медалью на Олимпиадах.

Российский борец Разамбек Джамалов, выступающий за Узбекистан, завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже, которая стала первой за 20 лет по вольной борьбе для Узбекистана.

11 августа на стадионе «Стад де Франс» состоится торжественная церемония закрытия Олимпиады. В этом мероприятии знаменосцем делегации Узбекистана будет двукратный лимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов.

По итогам Олимпийских игр сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).