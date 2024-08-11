Летние Олимпийские игры в Париже стали самыми успешными для Узбекистана за всю историю независимого развития страны.
Узбекистан отправил на Олимпиаду в общей сложности 90 атлетов. Они завоевали 13 медалей на Олимпиаде — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Страна заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, 1-е место — в Центральной Азии, 1-е — в СНГ, 1-е — среди стран-участников Исламской солидарности и Организации тюркских государств и 4-е — в Азии (после Китая, Японии и Южной Кореи).
На предыдущих Олимпиадах у Узбекистана были следующие результаты:
- Токио-2020 — 32-е место с 5 медалями (3−0−2);
- Рио-2016 — 21-е место с 13 медалями (4−2−7);
- Лондон-2012 — 48-е место с 4 медалями (1−0−3);
- Пекин-2008 — 40-е место с 6 медалями (1−2−3);
- Афины-2004 — 34-е место с 5 медалями (2−1-2);
- Сидней-2000 — 43-е место с 4 медалями (1−1-2);
- Атланта-1996 — 58-е место с 2 медалями (0−1-1).
В августа 2021 года президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что у страны есть все возможности войти в топ-15 команд Олимпиады.
Сборная Узбекистана по боксу закрепила за собой звание сильнейшей в мире, заняв в медальном зачёте первое место. Из 7 боксёров мужской команды золотые медали завоевали пятеро.
Олимпийские призёры:
Золотая медаль:
- Диёра Келдиёрова (дзюдо, -52 кг)
- Улугбек Рашитов (таэквондо WT, -68 кг)
- Разамбек Джамалов (вольная борьба, -74 кг)
- Хасанбой Дусматов (бокс, -51 кг)
- Абдумалик Халоков (бокс, -57 кг)
- Асадхужа Муйдинхужаев (бокс, -71 кг)
- Лазизбек Мулложонов (бокс, -80 кг)
- Баходир Жалолов (бокс, +92 кг)
Серебряная медаль:
- Акбар Джураев (тяжёлая атлетика, -102 кг)
- Светлана Осипова (таэквондо WT, +67 кг)
Бронзовая медаль:
- Музаффарбек Турабоев (дзюдо, -100 кг)
- Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг)
- Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, -57 кг)
Сразу несколько спортсменов Узбекистана добились исторических достижений. Диёра Келдиёрова стала первой спортсменкой в истории Узбекистана, которая завоевала «золото» по дзюдо. До этого дзюдоисты выигрывали два «серебра» (Армен Багдасаров в 1996 и Абдулла Тангриев 2008), а также 5 бронзовых медалей (Ришод Собиров в 2008, 2012 и 2016, Диёрбек Урозбоев в 2016 и Давлат Бобонов в 2020).
Она также первая спортсменка, которая завоевала золотую медаль среди женщин в Узбекистане на летней Олимпиаде. До этого единственное «золото» было добыто фристайлисткой Линой Черязовой на зимней Олимпиаде в 1994 году. А в последний раз представительница Узбекистана поднималась на пьедестал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году — это была прыгунья Екатерина Хилько.
На Олимпиаде Токио-2020 Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль и тем самым открыл новую главу в истории узбекского спорта. Именно он стал первым узбекским тхэквондистом, которому удалось присвоить себе титул олимпийского чемпиона, и самым молодым олимпийским чемпионом в истории Узбекистана в возрасте 19 лет.
В Париже он стал двукратным олимпийский чемпионом и некоторое время оставался единственным спортсменом Узбекистана с двумя золотыми медалями Олимпиады, пока боксёры Хасанбой Дусматов и Баходир Жалолов также не стали двукратными олимпийскими чемпионами.
Тхэквондистка Светлана Осипова завоевала третью медаль на летних Олимпийских играх среди женщин в истории Узбекистана после Екатерины Хилько (трамполин) в Пекине-2008 и Диёры Келдиёровой (дзюдо) в Париже-2024. Осипова также первая тхэквондистка и спортсменка Узбекистана с серебряной медалью на Олимпиадах.
Российский борец Разамбек Джамалов, выступающий за Узбекистан, завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже, которая стала первой за 20 лет по вольной борьбе для Узбекистана.
11 августа на стадионе «Стад де Франс» состоится торжественная церемония закрытия Олимпиады. В этом мероприятии знаменосцем делегации Узбекистана будет двукратный лимпийский чемпион по таэквондо WT Улугбек Рашитов.
По итогам Олимпийских игр сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).