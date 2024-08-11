Два члена вспомогательного персонала сборной Великобритании на Олимпиаде помогли спасти жизнь главному тренеру сборной Узбекистана по боксу Тулкину Кличеву. Об этом сообщает The Guardian, PA Agency и федерация бокса Великобритании со ссылкой на физиотерапевта британской команды.

Сообщается, что в разминочной зоне стадион Ролан-Гаррос у 41-летнего Тулкина Киличева произошла остановка сердца во время празднования золотой медали Хасанбоя Дусматова, который в финале победил француза Билала Беннама.

Боксёр Хасанбой Дусматов, его личный тренер Зиятдинбек Тойгонбаев (слева) и главный тренер Узбекистана по боксу Тулкин Киличев (справа) показывают цифру два, указывая на вторую золотую медаль Дусматова на Олимпиадах.

Врач Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис также находились в зоне разминки и бросились ему на помощь: Сингх проводил сердечно-лёгочную реанимацию (искусственное дыхание), а Лиллис использовал дефибриллятор.

«Тренерский штаб [Узбекистана] вернулся в зону разминки и все праздновали, а затем из той зоны, где вообще не было празднования, послышались крики. Раздался крик о враче, о помощи. Хардж был первым, кто откликнулся, и я последовал за ним с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы несли с собой», — рассказал Лиллис.

«Когда я прибыл примерно через 30 секунд после Харджа, он уже начал проводить сердечно-лёгочную реанимацию тренеру. Многие тренеры были явно взволнованы всей этой ситуацией, поэтому нам потребовалось время, чтобы убрать их всех с дороги. Я открыл сумку травматологической помощи, достал дефибриллятор и как можно быстрее надел на него электроды. После того, как мы проанализировали его сердечный ритм, он сказал, что необходимо немедленно применить электрошок, поэтому мы убрали всех и сделали это», — сообщил он.

По его словам, Тулкин Кличев пришёл в сознание примерно через 20−30 секунд, после того как Хардж продолжил делать ему искусственное дыхание.

Киличев был доставлен в больницу, где его состояние оценивается как стабильное.





Лиллис заявил, что в четверг вечером после инцидента он вообще не спал. «Очевидно, что в тот момент это был своего рода прилив адреналина, чтобы справиться с ситуацией. Я благодарен за то, что смог сыграть свою роль и помочь кому-то выжить. Моя мама сказала очень хорошую вещь: „Это твой олимпийский момент“. Это, очевидно, я обязательно запомню, и не думаю, что забуду это в ближайшее время»".

У Сингха больше опыта лечения остановки сердца, хотя обычно в условиях больницы. Он надеется, что он вместе с Лиллис смогут посетить Киличева. «Это позволяет взглянуть на вещи в перспективе. Все произошло так быстро. На каком-то этапе мы постараемся поехать в больницу. Если бы это удалось организовать, я думаю, это было бы весьма эмоционально для нас обоих», сказал он.

В тренерском штабе Узбекистана не стали комментировать детали и сообщили, что с Тулкином Киличевом «всё порядке, сейчас ему намного лучше».