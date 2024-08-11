Боксёр сборной Узбекистана Баходир Жалолов по итогам поединка 11 августа завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже.

В финале супертяжелой весовой категории свыше 92 кг ему противостоял Айюб Гадфа из Испании.

Жалолов активно начал бой, в конце первого раунда он нанёс точные удары левой, потряс соперника, из-за чего судья дважды зафиксировал «стоячий нокдаун» Гадфе, который заявил о готовности продолжить встречу (5:0), один из судей даже поставил оценку 10:8 (все остальные по 10:9).

Узбекистанец продолжил оказывать давление и забрал второй раунд (5:0). В последней трёхминутке Жалолов действовал от обороны и пытался поймать соперника на контратаках (4:1). Итоговый счёт — 5:0 в пользу представителя Узбекистана (30:27, 30:26, 29:28, 30:27, 30:27).

После объявления результатов и празднования Жалолов сообщил, что планирует стать абсолютным чемпионом в профессиональном боксе, вероятно, завершив свои выступления в любительском боксе.





Таким образом, Жалолов завоевал вторую золотую медаль Олимпиады в карьере после Токио-2020. Это восьмое «золото» в копилке Узбекистана. Все пять боксёров, вышедшие в финал, стали олимпийскими чемпионами.

Баходир Исомиддинович Жалолов родился 8 августа 1994 года в Сурхандарьинской области. С 2013 года выступает в составе сборной Узбекистана. Тренер — Тулкин Киличев. Трёхкратный чемпион Азии в супертяжёлом весе (2017, 2019 и 2021 годы). Двукратный чемпион мира 2019 года в Екатеринбурге и 2023 года в Ташкенте. Жалолов также провёл 14 боев в профессиональном боксе и во всех одержал победу. Участник Олимпиады Рио-2016. На Олимпийских играх Токио-2020 в весовой категории +92 кг завоевал золотую медаль.

За свои заслуги награждён орденом «Фидокорона хизматлари учун, а также почётными званиями «Узбекистон ифтихори», «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан». На летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 удостоился золотой награды в весовой категории +92 кг и стал обладателем лицензии Париж-2024.

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