Боксёр сборной Узбекистана Абдумалик Халоков по итогам выступления 11 августа стал чемпионом Олимпийских игр в Париже.

В финале ему противостоял Мунарбек Сейитбек Уулу из Кыргызстана, который вошёл в историю Кыргызстана как первый олимпийский призёр по боксу. Примечательно, что его тренер не смог попасть на турнир, но ему помог узбекистанский тренер по боксу Акмаль Хасанов. В интервью специалист говорил «Газете.uz», что поможет кыргызстанцу в полуфинале, но в финале уже будет в углу Халокова.

В первом раунде узбекистанец хорошо держал дистанцию и точно действовал на контратаках, что позволило ему забрать первый раунд (5:0). Во втором раунде Халоков продолжил действовать в своём стиле: опускал руки, много двигался по рингу, иногда даже пританцовывал. Тем не менее, узбекистанец увеличил своё преимущество, поскольку был быстрее и точнее, нанося разнообразные удары правой и левой (5:0).

Третий раунд также остался за Халоковым (4:1). Общий результат — 5:0 в пользу Узбекистана.

Видео боя

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Церемония награждения

Абдумалик Халоков родился 9 апреля 2000 года в Бухарской области. С 2018 года член сборной Узбекистана по боксу. Тренер- Даврон Гафуров. Чемпион летних юношеских Олимпийских игр Буэнос-Айрес-2018. Победитель чемпионатов Азии и мира среди молодёжи. На чемпионате мира 2019 года в Сербии в весовой категории -60 кг удостоился серебряной награды. На континентальных первенствах 2021 года в Дубае и 2022 года в Аммане завоевал бронзу и золото соответственно. В 2023 году на чемпионате мира в Ташкенте выступал в весе -57 кг и выиграл медаль высшей пробы.

По итогам 2023 года был признан лучшим спортсменом страны. За свои заслуги награждён почётным званием «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан».

В весовой категории до 57 кг он дебютировал во взрослой Олимпиаде и стал знаменосцем Узбекистана.

Это четвёртая золотая медаль в боксе и седьмое «золото» в копилке Узбекистана (7−1−3). Национальная команда продолжает обновлять лучший результат по Олимпиаде в Рио-2016, занимает 13-е место в медальном зачёте.