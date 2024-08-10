Булочки с лимоном

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Рецепт вкусных лимонных улиток с кремом, которые просто тают во рту.

Лимонный десерт

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Нежный, красивый десерт со сливочным вкусом и лимонным ароматом.

Лимонное печенье

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Потрясающее лимонное печенье, мягкое внутри, невероятно вкусное.

Пирожное «Лимоны»

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Нежные, мягкие пирожные с освежающими нотками цитруса так и притягивают взгляд своим ярким видом и красивой формой.

Лимонный мусс-чизкейк

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Это отличный вариант несложного, но очень вкусного десерта, приготовление которого не займёт много времени.

Лимонные квадратики

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Ароматный лимонный пирог, который режется на квадратики.

Лимонно-апельсиновый пирог

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Пирог получается очень нежным, ароматным и совсем не горчит.

Лимонное печенье с малиной

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Мягкие и нежные печенья с добавлением лимонной цедры и сока, и ягодами малины.

Лимонные мини кексы

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Лимонные кексы по этому рецепту получаются супермягкими, воздушным и практически невесомыми.