Тяжелоатлет сборной Узбекистана Акбар Джураев завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

В рывке узбекистанец сначала поднял 180 кг, а затем улучшил результат до 185 кг, но не смог покорить 189 кг. В толчке он выполнил лишь один успешный подход с 219 кг. В сумме его результат составил 404 кг. Первое место забрал Ли Хуанхуа из Китая — 406 кг (186/220), чемпион мира и Азии, и обладатель действующего мирового рекорда (413 кг). Третье место занял Евгений Тихонцов из Беларуси — 402 кг (183/219).

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Спортивный эксперт Алишер Никимбаев напомнил, что Джураев — олимпийский чемпион Токио в категории до 109 кг, а в этот раз выступил в категории до 102 кг, где у него до этого не было медалей крупных соревнований. Максимум — четвёртое место на чемпионате мира 2018. После этого он перешёл в более тяжёлую категорию, где выиграл два чемпионата мира и Олимпиаду.

Ещё в мае Джураев выступал в категории до 109 кг, но ради Олимпиады скинул почти 8 кг за два месяца. Одна из причин перехода — сокращение весовых категорий на Олимпиаде. Если в Токио было 7 категорий у мужчин, то в Париже — только 5. И если в Токио супертяжелая категория начиналась с 109 кг, то в Париже — с 102 кг, отметил эксперт.

Это вторая олимпийская медаль в карьере Акбара Джураева.

Таким образом, копилка сборной Узбекистана пополнилась первым «серебром», которая стала 9-й медалью команды на турнире (5−1−3). На момент публикации Узбекистан остаётся на 14-м месте в медальном зачёте турнира.