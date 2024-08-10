Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Разамбек Джамалов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже.

9 августа Разамбек Джамалов (до 74 кг) в квалификации победил Магомедхабиба Кадимагомедова, выступающего за Беларусь, (8:0), в 1/8 финала — четырёхкратного чемпиона Европы, двукратного вице-чемпиона мира Таймураза Салказанова из Словакии (11:3, видео), в четвертьфинале — россиянина Чермена Валиева (6:5, видео), в полуфинале — обладателя Кубка мира, россиянина Виктора Рассадина из Таджикистана (8:2, видео).

В финале ему противостоял 29-летний Даити Такатани из Японии, многократный призёр чемпионатов Азии и мира. Но Джамалов справился с ним досрочно. Сначала провёл две успешные атаки и заработал 4 балла, а затем поймал в захват и обездвижил его. Японская сторона пыталась оспорить решение, но судейский корпус не увидел нарушений и присудил победу представителю Узбекистана.

Такатани после боя поздравил соперника и приподнял его. Джамалов в ответ также поднял его руку, поздравив с серебряной медалью Олимпиады.



Видео боя и празднования

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Борец вольного стиля Разамбек Жамалов сменил спортивное гражданство в 2024 году и стал выступать за Узбекистан на международных соревнованиях. 22-летний атлет является чемпионом России 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 кг, а также обладателем Кубка мира 2020 года. Он также чемпион мира и Европы 2019 года среди борцов до 23 лет. Тренируется под руководством Олима Хикматова.

Как отмечает спортивный эксперт Алишер Никимбаев, Разамбек был включён в состав сборной в последний момент вместо бронзового призёра Токио-2020 Бекзода Абдурахманова. По его словам, тогда это решение вызывало критику.

Это первое олимпийское «золото» Узбекистана по вольной борьбе за 20 лет. В последний раз золотые медали за Узбекистан брали Артур Таймазов и Александр Доктуришвили в 2004 году.

Национальная команда с 6 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями поднялась на 13-е место в медальном зачёте Олимпиады.