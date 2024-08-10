Тхэквондистка Узбекистана Озода Собиржонова в ночь на 10 августа потерпела поражение в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже.

21-летняя Собиржонова (до 67 кг) в 1/8 финала встретилась с 22-летней Александрой Перишич из Сербии, которая является вице-чемпионкой мира 2022 года, чемпионской Европейских игр 2023 года. Первый раунд забрала узбекистанка (5:0), но уступила в следующих двух (4:8, 0:2). Итоговый счёт — 1:2.

Её соперница вышла в финал, что позволило Собиржоновой бороться за бронзовую медаль в утешительных схватках, где одержала волевую победу над Сасикарн Тонгчан из Таиланда с общим счётом 2:1 (2:7, 8:1, 11:0).

В поединке за «бронзу» против неё вышла 19-летняя Саара Чари из Бельгии, чемпионка мира среди взрослых и молодёжи 2022 года, чемпионка Европейских игр 2024 года.

Озода Собиржонова уверенно выиграла первый раунд (16:0), но уступила во втором. При этом она упустила победу в самой концовке второго тайма (2:3). В третьем раунде узбекистанка также вышла вперёд благодаря тренеру, который попросил просмотреть эпизод с ударом в голову, который был засчитан на 3 очка. Она побеждала со счётом 4:2 за три секунды до конца боя, но Саара Чари смогла сравнять счёт на последних секундах и вытолкнуть её за пределы ограничительной линии. Её тело коснулось поверхности за миллисекунды до завершения встречи и она получила штрафное очко, которое стало решающим (4:5). Итоговый счёт — 1:2.

Озода Собиржонова родилась в 2002 году в Зааминском районе Джизакской области. С 2017 года является представительницей сборной Узбекистана. Её первым наставником является Дадахон Гаффаров. К Олимпиаде готовилась под руководством Джасура Байкузиева.

На чемпионате мира 2018 года среди молодёжи она заняла второе место, в 2019 году на континентальном первенстве среди своих сверстников удостоилась бронзовой медали. На Азиатских играх в Ханчжоу-2022 Собиржонова завоевала бронзовую награду в командном-микст направлении.