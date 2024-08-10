В 15-й день летних Олимпийских игр в Париже, 10 августа, 14 спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях лёгкой атлетике, тхэквондо, современному пятиборью, тяжёлой атлетике, художественной гимнастике, вольной борьбе и боксу, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Лёгкая атлетика





В11:00 в марафоне стартовал 28-летний Шохрух Давлатов. Вместе с ним соревнуются свыше 80 спортсменов.

Шохрух Саъдуллаевич Давлатов родился 7 марта 1996 года в Сариасийском районе Сурхандарьинской области. С 2017 года является представителем сборной Узбекистана. Тренеры — Камолиддин Рузимухаммедов и Наталья Холдорова. Давлатов регулярно входит в список победителей и призёров международных марафонов, которые традиционно проводятся в Ташкенте, Иссык-Куле, Алмате и других городах.

3 декабря 2023 года в рамках марафона Valencia Marathon Trinidad Alfonso (42 км 195 м) в Испании Давлатов выполнил норматив Олимпиады Париж-2024, зафиксировав результат 2:07.09 и благодаря этому, удостоился лицензии на главные старты четырёхлетия.

Современное пятиборье





В 12:30 34-летняя Алисэ Фахрутдинова продолжит участие в пятиборье (конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание) и примет участие в бонус-раунде по фехтованию.

Алисэ Фахрутдинова родилась 23 февраля 1990 года в Москве. С 2019 года защищает честь сборной Узбекистана. В том же году удостоилась бронзовой медали на чемпионате Азии в программе микст. Участница Олимпиады Токио-2020.

К Олимпиаде готовилась под руководством тренера Мухаммеда Окаши. Чемпионка мира 2009 года среди молодёжи. Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в направлении эстафеты.

Тхэквондо





В 14:24 чемпион Азии и Азиатских игр (2018), 30-летний Никита Рафалович в весовой категории свыше 80 кг в 1/8 финала сразится с 20-летним Арианом Салими из Ирана, действующим чемпионом Азиатских игр и бронзовым призёром чемпионата мира.





В 14:36 чемпионка и вице-чемпионка мира, 24-летняя Светлана Осипова (свыше 67 кг) также выйдет на даян в 1/8 финала. Её соперницей станет Астан Кэтрин Феге Батили из Кот-д'Ивуара.

Тяжёлая атлетика





В 14:30 24-летний чемпион Олимпийских игр-2024, двукратный чемпион мира (2021, 2023) Акбар Джураев начнёт выступления в весовой категории до 102 кг.





В 19:00 выступит 22-летняя Ригина Адашбаева (до 81 кг). На её счету имеется 4 серебряные и 2 бронзовые награды чемпионата Азии, бронзовая медаль Игр Исламской Солидарности Конья-2021 и серебро II Игр СНГ в Беларуси.

Художественная гимнастика





Сборная Узбекистана по художественной гимнастике — Эвелина Атальянц, Мумтоза Исхокзода, Шахзода Ибрагимова, Ирода Садыкова и Амалия Мамедова — 9 августа заняла 7 место, набрав 64.000 балла. Это лучший показатель после 12-го места в Рио-2016 и 9-го места в Токио-2020.

В 17:00 гимнастки выступят в финале соревнований вместе с командами Франции, Азербайджана, Украины, Китая, Болгарии, Италии и Израиля.

Вольная борьба





Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Разамбек Джамалов (-74 кг) 9 августа в квалификации победил Магомедхабиба Кадимагомедова, выступающего за Беларусь, (8:0), в 1/8 финала — четырёхкратного чемпиона Европы, двукратного вице-чемпиона мира Таймураза Салказанова из Словакии (11:3, видео), в четвертьфинале — россиянина Чермена Валиева (6:5, видео), в полуфинале — обладателя Кубка мира, россиянина Виктора Рассадина из Таджикистана (8:2, видео).

В 22:35 в финале ему будет противостоять 29-летний Даити Такатани из Японии, многократный призёром чемпионатов Азии и мира.

Как отмечает спортивный эксперт Алишер Никимбаев, Разамбек был включён в состав сборной в последний момент вместо бронзового призёра Токио-2020 Бекзода Абдурахманова. По его словам, тогда это решение вызывало критику.

Он указал, что у Узбекистана будет медаль в борьбе на третьей Олимпиаде подряд и впервые с 2004 года — минимум «серебро».

Бокс

В ночь на 11 августа пройдут два финала по боксу с участием узбекских боксёров.





24-летний Абдумалик Халоков становился чемпионом мира в 2023 году, чемпионом Азиатских игр, чемпионата Азии и юношеских Олимпийских игр в 2018 году. В весовой категории до 57 кг он дебютировал во взрослой Олимпиаде и стал знаменосцем Узбекистана.

В 00:45 ему будет противостоять Мунарбек Сейитбек Уулу из Кыргызстана, который вошёл в историю Кыргызстана как первый олимпийский призёр по боксу. Примечательно, что его тренер не смог попасть на турнир, но ему помог узбекистанский тренер по боксу Акмаль Хасанов. В интервью специалист говорил «Газете.uz», что поможет кыргызстанцу в полуфинале, но в финале уже будет в углу Халокова.





Действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Баходир Жалолов (свыше 92 кг) также может войти в историю как двукратный олимпийский чемпион по боксу.

В 1:50 на ринг против него выйдет с Айюб Гадфа из Испании североафриканского арабского происхождения, действующий чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира.



