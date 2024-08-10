Боксёр Узбекистана Лазизбек Муллажонов по итогам поединка в ночь на 10 августа завоевал золотую медаль на своих первых Олимпийских играх в Париже-2024.

В весовой категории до 92 кг в своей дебютной Олимпиаде 25-летний узбекистанец пробился в финал турнира. В поединке за «золото» против него противостоял азербайджанский боксёр кубинского происхождения 29-летний Лорен Альфонсо Домингес, чемпион мира 2021 году и вице-чемпион мира 2023 года, бронзовый призёр Игр в Токио-2020.

В первом раунде узбекистанец действовал первым номером, соперник работал на контратаках. Бой был близким, но за счёт своей активности Муллажонов забрал первый раунд (5:0). Муллажонов продолжил оказывать давление и провёл серию хороших атак, что позволило выйти победителем и во втором раунде (5:0). В последней трёхминутке Домингес пытался перехватить инициативу и частично сделал это, но раунд всё равно остался за представителем Узбекистана (3:2).

Итоговый счёт — 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28 и 29:28).

Бронзовых медалей удостоились Давлат Болтаев из Таджикистана и Энмануэль Рейес из Испании.

Таким образом, Лазизбек Муллажонов стал третьим боксёром из Узбекистана, который на этой Олимпиаде завоевал «золото» после Хасанбоя Дусматова и Асадхужи Муйдинхужаева. Впереди также ожидаются финальные бои Баходира Жалолова и Абдумалика Халокова.

Видео боя

Смотреть в Telegram

Это пятая золотая медаль Узбекистана на Олимпиаде — больше, чем было на лучшей Олимпиаде для Узбекистана в 2016 году (4). Это позволило национальной сборной подняться с 15-го на 14-е место в медальном зачёте (по состоянию на 01:58).

Лазизбек Хасанжонович Муллажонов родился 13 мая 1999 года в Ферганской области. Его первый наставник — Шерзод Хусанов, а в к Олимпиаде готовился под руководством Алишера Туйчиева. С 2017 года является представителем национальной сборной Узбекистана.

Чемпион мира 2021 года среди военных. В 2022 году на континентальном первенстве в Иордании завоевал золотую медаль в супер тяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года в Ташкенте. За свои успехи Муллоджонов награждён медалью «Келажак бунёдкори».