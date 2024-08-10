Активность на автомобильном рынке Узбекистана в июле выросла, следует из анализа Центра экономических исследований и реформ.

Общие продажи автотранспортных средств по стране выросли на 17,4% — почти до 102 тысяч единиц. Несмотря на это, в годовом выражении (к июлю 2023 года) активность снизилась 29,4%.





Легковые авто

За прошлый месяц реализовано 92 тысяч легковых автомобилей, что на 18,6% больше объёма в июне (77,6 тысячи). Наибольший рост продаж в разрезе регионов отмечен в Наманганской (52%), Кашкадарьинской (36%) и Андижанской (29%) областях.

Тем не менее, рынок легковых авто год к году также сократился более чем на 30%.

Новые машины

На первичном рынке легковых авто продажи в июле увеличились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем — 30,48 тысячи против 26,1 тысячи. В годовом выражении также наблюдается спад активности на 12%.

В прошлом месяцев тенденция к повышению темпов продаж в сегменте новых машин отечественного производства также продолжилась. В частности, продажи таких автомобилей выросли на 17,5%. В годовом выражении отмечается спад продаж на 6%.





Иномарки

В июле продажи иностранных автомобилей увеличились на 9,6% и составили 2,6 тысячи единиц, что на 200 иномарок больше, чем в июне.

Данный относительно небольшой рост активности не компенсирует снижение продаж в годовом выражении, которое составило порядка 46,5% по отношению к прошлому году, отметили в ЦЭИР.

Поддержанные авто

На вторичном рынке легковых авто наблюдается рост динамики продаж. В частности, активность в этом сегменте выросла на 19,6% за месяц — 61,5 тысячи машин. Но в целом и здесь продажи сократились на 37% за год.

Электромобили

В июле зарегистрирован рост продаж электромобилей. Объем реализации составил 3,4 тысяч единиц, что более чем на 390 машин больше, чем в июне. При этом, относительно уровня июля прошлого года, продажи электромобилей увеличились на 28%.

На первичном рынке электромобилей в Узбекистане за месяц продажи выросли на 11,2%, тогда как вторичный рынок — на 18,2%. В годовом измерении продажи поддержанных электромобилей выросли в три раза.

Напомним, по итогам первого полугодия продажи легковых автомобилей в Узбекистане составили 580 тысяч единиц, что на 19% ниже показателя за январь-июнь 2023 года. Это может объясняться не столько снижением спроса на подержанные машины, а в том числе усложнением процессов регистрации автомобилей и ростом стоимости оформления и переоформления автомобиля, отмечали аналитики ЦЭИР.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в первом полугодии объём выдачи автокредитов сократился более чем в два раза — с 18,5 трлн до 8,9 трлн сумов, как и их доля в общем объёме кредитования — с 40,2% до 19,7%. На фоне этого в 1,5 раза выросла выдача микрозаймов и микрокредитов. Ипотечное кредитование стало замедляться.