Боксёр сборной Узбекистана Асадхужа Муйдинхужаев по итогам финального боя 10 августа завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже.

23-летний чемпион мира по боксу в весовой категории до 71 кг вышел на ринг против 22-летнего чемпиона Панамериканских игр Марко Алонсо Верде Альвареса из Мексики.

Узбекистанец забрал два раунда из трёх счётом 5:0, последний уступил с таким же счётом. Единогласным решением судей победу забрал Асадхужа Муйдинхужаев — 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Бронзовые медали получили Омари Джонс из США и Льюис Ричардсон из Великобритании.

После встречи узбекистанец обратился к своим родителям, сказал, что их любит, а также выразил благодарность президенту.

Таким образом, Асадхужа Муйдинхужаев стал вторым боксёром из Узбекистана, который на этой Олимпиаде завоевал «золото» после Хасанбоя Дусматова. Впереди также ожидаются финальные бои Лазизбека Муллажонова (10 августа в 1:34), Баходира Жалолова (11 августа в 1:51) и Абдумалика Халокова (11 августа в 00:47).

Это четвёртая золотая медаль Узбекистана на Олимпиаде — столько же, сколько было на лучшей Олимпиаде для Узбекистана в 2016 году. Это позволило национальной сборной подняться с 18-го на 15-е место (по состоянию на 00:55).





Видео боя

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