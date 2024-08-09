Днём 9 августа по большей части Узбекистана сохранится очень жаркая погода с температурой воздуха +40…+42 градуса, по югу местами до +45 градусов, сообщает Узгидромет.

Однако на северо-западные районы Узбекистана уже началось вторжение прохладного воздуха. После сильной жары, которая наблюдалась в этом регионе в середине недели, в пятницу днём температура по Каракалпакстану и Хорезмской области понизится до +32…+37 градусов.

В выходные дни относительно прохладный воздух распространится на всю территорию страны. Температура в дневные часы будет в пределах +33…+38 градусов, по югу — до +39…+41 градуса.

Осадков не ожидается, лишь в предгорных и горных районах Ташкентской области и по Ферганской долине местами возможен кратковременный дождь с грозой.

В отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области кратковременный дождь с грозой возможен 11 августа.

Ветер 7−12 м/с, местами с усилением до 15−20 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте в выходные прогнозируется небольшая переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с, временами возможно усиление до 10−14 м/с.

Температура ночью 10 августа +24…+26 градусов, 11 августа — +22…+24 градуса, днём 9 августа — +39…+41 градус, 10−11 августа — +34…+37 градусов.