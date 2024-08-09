Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане, в числе приоритетов региональной повестки отметил экономическое развитие через взаимовыгодное партнёрство, сообщил сайт «Туркменистан: Золотой век».

Ключевое значение глава Туркменистана придаёт сотрудничеству в транспортно-коммуникационном секторе.

«Отмечая активную деятельность по созданию новых транспортно-транзитных коридоров в Евразии, президент Туркменистана заявил, что вовремя и эффективно встроить наш регион в эти процессы, используя географические, логистические и другие преимущества, должна быть общей задачей центральноазиатских государств в самом ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Глава Туркменистана также подчеркнул, что усиление транспортной взаимосвязанности между Азией и Европой предполагает создание на территориях стран региона современной логистики, гармонизацию законодательств, взаимное предоставление таможенных, тарифных и иных преференций. Сердар Бердымухамедов предложил приступить к осуществлению этих задач в самое ближайшее время.





В числе приоритетных направлений пятистороннего взаимодействия глава Туркменистана также назвал энергетику. Президент Туркменистана отметил, что стратегическая цель — обеспечить растущие энергетические потребности государств Центральной Азии с учётом наличия и появления в будущем новых промышленных и сельскохозяйственных мощностей, объектов инфраструктуры, а также запуска совместных производственных проектов.

«Не в последнюю очередь, такая система должна [гарантировано защитить] наши страны от возможных негативных сценариев на мировом энергетическом рынке, минимизировать их последствия, создать необходимый запас прочности национальных энергосистем на случай непредвиденных обстоятельств техногенного и природного характера», — заявил глава государства.

В ряду перспектив Сердар Бердымухамедов также перечислил расширение торговли, промышленную кооперацию, партнёрство в сфере малого и среднего предпринимательства.