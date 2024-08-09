Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, выразил удовлетворение развитием сотрудничества в регионе за последние шесть лет и расценил это как результат твёрдой политической воли руководителей стран, сообщила пресс-служба главы государства.

В своей речи он обратил внимание коллег на расширение торгово-экономических связей, разработку программ в сферах сельского хозяйства и промышленности, реализацию крупных транспортных, инфраструктурных и логистических проектов, эффективное использование гидроэнергетических ресурсов, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

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Глава государства также перечислил ключевые факторы развития «зелёной» экономики в регионе: укрепление сотрудничества в сферах электронной коммерции, цифровых технологий и энергетики, особенно «зелёной» энергетики.

Президент Таджикистана заявил, что «в нынешних условиях стремительного изменения мира возникла необходимость формирования общей позиции к будущему Центральной Азии».

Эмомали Рахмон подчеркнул, в течение пяти лет товарооборот в регионе увеличился более чем на 80% и превысил 10 млпд долларов. По мнению главы Таджикистана, в ближайшее время он может достигнуть 20 млрд долларов при использовании потенциала.

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Глава Таджикистана предложил провести первую встречу министров промышленности стран Центральной Азии в следующем году в Душанбе.

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Эмомали Рахмон также признал полезным проведение ежегодной выставки «Экспо — Центральная Азия» в рамках консультативных встреч.

На фоне возрастания глобальных вызовов и угроз президент Таджикистана предложил разработать новые эффективные формы сотрудничества в сфере безопасности. Он также выдвинул предложение создать механизмы тесного сотрудничества между правоохранительными органами.