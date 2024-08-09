Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа выступил на шестой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане в Казахстане, сообщила пресс-служба президента.

«Шесть лет назад именно здесь, в Астане, мы провели первую консультативную встречу… Мы стали эффективно взаимодействовать и решать насущные вопросы… Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о начале формирования общерегиональной идентичности», — сказал глава Узбекистана.

Президент отметил, что на данном этапе нужны «действенные инструменты» реализации принимаемых решений и предложил усовершенствовать формат консультативной встречи для «углубления региональной интеграции».

В своём выступлении президент также затронул международную обстановку, подчеркнув, что Центральная Азия в силу своего геополитического положения «в полной мере испытывает на себе все негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов».

«То, что происходит вокруг Украины и на Ближнем Востоке напрямую влияет на стабильное и устойчивое развитие региона. Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растёт инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Вопросы, связанные с развитием ситуации в Афганистане — «важным фактором стабильности региона» — ушли на «второй план» международной повестки, отметил он.

«Сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии, благополучие наших стран и народов во многом зависят от наших общих усилий, от нашей готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона», — сказал президент, добавив, что считает целесообразным разработку Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Глава Узбекистана обозначил шесть приоритетных направлений регионального взаимодействия:

1. Новая модель развития экономического партнёрства на долгосрочную перспективу

«Наши страны являются естественными торговыми партнёрами, а национальные экономики взаимодополняют друг друга. В то же время анализ показывает, что сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится незначительная доля общего товарооборота наших стран. Все ещё сохраняются барьеры на пути формирования в Центральной Азии полноценной зоны свободной торговли», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что Узбекистан с подключением международных экспертов провёл анализ и выявил первоочередные меры, которые обеспечат двукратный рост объёмов взаимной торговли в ближайшие пять лет.

«Прежде всего речь идёт о следующих мерах: устранении тарифных и нетарифных барьеров, взаимном признании сертификатов соответствия и унификации регламентов, цифровизации таможенных операций и фитосанитарных процедур, рассмотрении возможности взаимного доступа к государственным закупкам», — заявил президент.

По его словам, стратегической целью региона должно стать формирование Единого регионального рынка.

Для рассмотрения этих вопросов президент предложил запустить Экономический совет, в рамках которого будут проходить регулярные встречи на уровне заместителей премьер-министров стран ЦА. Первую такую встречу Узбекистан готов принять в Ташкенте в следующем году, добавил он.

2. Взаимная поддержка и стимулирование промышленной кооперации

«У нас уже есть успешные примеры такого партнёрства с каждой страной региона. Это особые зоны приграничного сотрудничества, проекты по выпуску современных автомобилей, бытовой электроники, фармацевтических препаратов, аграрные и текстильные кластеры, логистические центры и инфраструктурные проекты», — сказал президент.

«Считаю, что, объединив усилия, мы сможем сформировать Единую карту индустриализации региона с созданием коротких цепочек добавленной стоимости, привлечь инвестиции и технологии ведущих международных компаний, внедрить новые формы кооперации», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

По этому направлению, по мнению главы Узбекистана, важно запустить Совет на уровне министров и подготовить программный документ.

«Перспективными также являются учреждение Центральноазиатского инвестиционного совета, создание Банка инновационного развития стран региона, регулярное проведение совместных инвестиционных форумов. Отмечу, что от скоординированной работы в этом направлении зависит инвестиционная привлекательность всех государств Центральной Азии», — заявил президент.

3. Внутрирегиональная транспортно-коммуникационная сеть

«По оценкам Всемирного банка, наши страны все ещё остаются одними из наименее „соединённых“ экономик в мире. Более того, из-за особенностей географии региона доля затрат на транспортировку внешнеторговых грузов доходит до 50% от конечной стоимости товаров. Это в четыре-пять раз выше среднемирового показателя», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что сегодня на повестке «много проектов», обеспечивающих выход на рынки Европейского союза, Китая, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

«Требуют системного подхода вопросы формирования и проведения согласованной тарифной политики, применения льгот и преференций для поддержки национальных перевозчиков, модернизации транспортной сети и инфраструктуры, увеличения пропускной способности пунктов на границе, цифровизации транспортного сектора», — добавил президент.

Он поблагодарил глав стран ЦА за поддержку принятия Соглашения о транспорте и транзите и предложил провести экспертную конференцию с участием министерств транспорта, перевозчиков и экспедиторов, логистических компаний и специалистов.

4. Обеспечение продовольственной безопасности

«Как подтверждают национальные эксперты и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мы не только можем обеспечить внутрирегиональные потребности по основным видам продуктов питания, но и занять прочные позиции на международном рынке», — заявил президент.

Он отметил, что важно внедрять инновационные методы агропроизводства, водосберегающие технологии, повышать урожайность, развивать глубокую переработку, усиливать научную работу в области селекции, создавать кластеры и «умные» фермы.

5. Изменение климата

«Последствия глобального изменения климата ощущаются в каждой из наших стран. Повышение температуры, таяние ледников, паводки, засухи, пыльные бури и многие другие вызовы продолжают наносить серьёзный ущерб», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он предложил странам региона выступить «с единых позиций» на климатическом саммите ООН в Азербайджане в ноябре этого года.

«Речь идёт о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорских организаций к решению этих острых проблем, включая Аральскую катастрофу», — пояснил он.

В числе новых предложений Узбекистана разработка и принятие комплексной Программы устойчивого развития Центральной Азии, а также Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.

6. Партнёрство в энергетическом секторе.

«Сегодня в региональном масштабе прорабатывается ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и её экспорту в третьи страны. Кроме того, есть планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов. Считаю, что это одно из ключевых направлений для проведения скоординированной работы в рамках регулярных встреч министров энергетики», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что новым драйвером регионального партнёрства становится сектор туризма, а доля внутрирегионального туристического потока в странах региона в последние годы «значительно увеличилась».

«В целях расширения туристического обмена предлагаем изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу „Один тур — весь регион“», — сказал президент.

В конце выступления глава Узбекистана также предложил подготовить к подписанию многостороннее соглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве в Центральной Азии.

«Убеждён, что плодотворные результаты сегодняшней встречи послужат дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства в регионе, расширению практического взаимодействия на благо наших народов», — подчеркнул президент.

Седьмой саммит глав государств Центральной Азии пройдёт в Узбекистане в августе 2025 года.