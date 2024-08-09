Тхэквондист Узбекистана Улугбек Рашитов, завоевавший свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх, прокомментировал свою победу в финале.

«Я безумно счастлив и безумно горд, что я родился в нашей стране. Хочу поблагодарить нашего уважаемого президента, созданы все условия, благодаря которым есть просто все возможности, чтобы побеждать. Хочу всем, всему нашему народу сказать, что просто максимально чувствовалась ваша поддержка. Я вас всех очень сильно люблю. Мам, пап, Мариш — вы для меня всё. Я чувствовал вас каждую свою секунду. Я вас очень сильно люблю. Скоро уже приеду домой», — заявил он.

В финальном поединке в ночь на 9 августа Улугбек Рашитов победил Заида Абдул Карима из Иордании (видео боя).

Улугбек Рашитов — первый спортсмен Узбекистана, на данный момент считающийся двукратным олимпийским чемпионом. Борец Артур Таймазов брал за Узбекистан три «золота» Олимпиады, но после допинг-тестов его лишили двух золотых наград за Игры в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

В ночь на 9 августа также выступит боксёр Хасанбой Дусматов, который также сможет стать двукратным олимпийским чемпионом (первую награду завоевал в Рио-2016).

В субботу вечером действующий олимпийский чемпион Баходир Жалолов также может покорить это достижение.