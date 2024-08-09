Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с тхэквондистом Улугбеком Рашитовым и боксёром Хасанбоем Дусматовым, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Париже и стали двукратными олимпийскими чемпионами.

Глава государства поздравил спортсменов и отметил, что завоевание национальной сборной двух золотых олимпийских медалей за один день «стало историческим событием для узбекского спорта».

Он подчеркнул, что «смелые и уверенные выступления наших ребят, их высокое мастерство и мужество стали примером подлинного героизма, показали, на что способна молодёжь Нового Узбекистана, придали огромную силу и чувство гордости нашему народу».

Шавкат Мирзиёев выразил признательность их тренерам, родителям и близким.





Он также отдельно отметил, как Улугбек Рашитова прошёл в финал и одержал победу, несмотря на полученную травму в полуфинале. Президент сказал, что узбекистанец сдержал своё слово, данное три года назад, и снова удостоился «золота» Олимпиады.

«Ты — герой нашего времени. Ты с таким достоинством и уверенностью выступил на арене. Я желаю успехов всей нашей молодёжи», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что Хасанбой Дусматов также сдержал своё слово, завоевав «золото».

«Я смотрю все игры, но я сильно беспокоился по твоему поединку. Но ты не оставил никаких шансов всем соперникам, что заставляет меня гордиться, показывает, на что способна новая молодёжь Нового Узбекистана… Мы все смотрели твой [финальный] бой, затаив дыхание. Эта победа была нам жизненно важна», — заявил он.

Улугбек Рашитов и Хасанбой Дусматов поблагодарили главу государства «за особое внимание и высокое доверие, за все условия, созданные для спортсменов, и заявили, что посвящают свои победы Новому Узбекистану», говорится в сообщении.