В 14-й день летних Олимпийских игр в Париже, 9 августа, восемь спортсменов Узбекистана примут участие в соревнованиях по прыжкам в воду, тхэквондо, художественной гимнастике, боксу и вольной борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Прыжки в воду





В 13:00 выступит 27-летний российский прыгун в воду (вышка 10 м) Игорь Мялин, с 2023 года выступающий за Узбекистан.

Тренер — Эдуард Феоктистов. Мялин в составе сборной Узбекистана несколько раз принимал участие в международных стартах. В частности, на Азиатских играх Ханчжоу-2022 по прыжкам в воду с 10-метровой платформы (индивидуальная программа) и с 3-метрового трамплина (синхронные прыжки) пробился в финал. На этапе Кубка мира в Германии Мялину удалось выйти в решающий этап соревнований. На международном турнире 2023 года в Малайзии он завоевал 2 золотые и 1 бронзовую медали.

Художественная гимнастика





В 13:00 сборная Узбекистана по художественной гимнастике выступит в квалификации группового многоборья. Команду представят Эвелина Атальянц, Мумтоза Исхокзода, Шахзода Ибрагимова, Ирода Садыкова и Амалия Мамедова.

Вольная борьба





27-летний борец Джабраил Шапиев (до 86 кг) из Дагестана, с 2017 года выступающий за Узбекистан, в предыдущий день остановился в четвертьфинале, однако его соперник Магомед Рамазанов вышел в финал, благодаря чему у представителя национальной сборной появилась возможность принять участие в утешительных схватках за бронзовую медаль.

В 14:00 он встретится с Алексом Муром из Канады, вице-чемпионом Панамериканских игр.

Шапиев является вице-чемпионом Азии и бронзовым призёром Азиады, на Играх в Токио занял пятое место.





В 14:00 борец из России Разамбек Жамалов (до 74 кг), в 2024 году сменивший спортивное гражданство на Узбекистан, в квалификации сразится с Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим Беларусь.





25-летний Гуломжон Абдуллаев (до 57 кг) в предыдущий день остановился в полуфинале. В 21:15 он сразится за бронзовую медаль. Соперник станет известен после итогов утешительных поединков между другими борцами.

Гуломжон Абдуллаев родился 11 ноября 1998 года в Хорезмской области. Тренер — Бахтиёр Собиров. В 2016 году был представителем молодёжной сборной, а уже с 2018 года выступает в составе национальной команды. В 18 лет борец стал бронзовым призёром чемпионата мира U-20. Двукратный чемпион Азии среди молодёжи. На Играх Исламской Солидарности Конья-2021 также завоевал «золото». Участник летних Олимпийских игр в Токио-2020.

Тхэквондо





В 13:10 22-летний Жасурбек Жайсунов (до 80 кг) в 1/8 финала встретится с Мехраном Бархордари из Ирана, вице-чемпионом Азии, бронзовым призёром Азиатских игр.

Джасур Джайсунов родился в 2002 году в Ташкенте. С 2016 года защищает честь Узбекистана в разных возрастных категориях. Тренер — Владимир Хан. На чемпионате Азии 2019 года среди молодёжи завоевал золотую медаль. На континентальных первенствах 2021 и 2022 года среди взрослых удостоился бронзы и золота соответственно. На Играх Исламской Солидарности Конья-2021 Джайсунову удалось занять третье место. На Азиатских играх Ханчжоу-2022 завоевал бронзовую награду в командном-микст направлении. Также на его счету 1 золото и 1 серебро турниров «Большого шлема».





В 15:00 21-летняя Озода Собиржонова в 1/8 финала встретится с 22-летней Александрой Перишич из Сербии, которая является вице-чемпионкой мира 2022 года, чемпионской Европейских игр 2023 года.

Озода Собиржонова родилась в 2022 году в Зааминском районе Джизакской области. С 2017 года является представительницей сборной Узбекистана. Её первым наставником является Дадахон Гаффаров. К Олимпиаде готовилась под руководством Джасура Байкузиева.

На чемпионате мира 2018 года среди молодёжи она заняла второе место, в 2019 году на континентальном первенстве среди своих сверстников удостоилась бронзовой медали. На Азиатских играх в Ханчжоу-2022 Собиржонова завоевала бронзовую награду в командном-микст направлении.

Бокс





В ночь на 10 августа, в 00:30, чемпион мира, 23-летний боксёр Асадхужа Муйдинхужаев (до 71 кг) в финале сразится с 22-летним чемпионом Панамериканских игр Марко Алонсо Верде Альваресом из Мексики.





В 1:34 чемпион Азии, чемпион мира среди военнослужащих, бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года Лазизбек Муллажонов (до 92 кг) в финале выйдет на ринг против азербайджанского боксёра кубинского происхождения Лорена Альфонсо Домингеса, чемпиона мира 2021 года и вице-чемпиона мира 2023 года, бронзового призёра Игр в Токио-2020.

Итоги выступлений 8 августа





Гимнастка Тахмина Икромова по итогам индивидуального многоборья (упражнения с мячом, лентой, булавами и обручем) набрала 126.400 баллов и заняла 14-е место (для выхода в финал требовалось занять 10-е место).





Каноистка Нилуфар Зокирова в соревнованиях на дистанцию 200 метров финишировала третьей в своей группе и вышла в четвертьфинал (первые два места гарантировали выход в полуфинал). Но в четвертьфинале заняла третье место и завершила участие в турнире.

Представительница сборной Узбекистана по современному пятиборью Алисэ Фахрутдинова 8 августа завершила часть своих выступлений. В течение дня в состязаниях по фехтованию спортсменке удалось набрать 220 очков. С 10 августа она продолжит участие в полуфинале в составе группы B.

Тхэквондист Улугбек Рашитов и боксёр Хасанбой Дусматов завоевали вторые золотые медали Олимпиады в своей карьере.