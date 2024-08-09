Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов стал победителем Олимпийских игр в Париже.

22-летний олимпийский чемпион Токио-2020 в весовой категории до 68 кг в финале в ночь на 9 августа сразился с Заидом Абдул Каримом из Иордании, вице-чемпионом Азии и Азиатских игр. Соперники встречались в финале Азиатских игр в сентябре 2023 года, тогда побеждал узбекистанец, но в поединке 2022 года победу одержал иорданец.

В начале поединка счёт открыл Заид Карим (2:0), но Рашитов смог за счёт точного удара в голову перехватил лидерство (5:2). Первый раунд завершился со счётом 5:4 в пользу узбекистанца. Второй раунд представитель Узбекистана действовал от обороны и смог победить со счётом 3:1. Итоговый счёт — 2:0.

Таким образом, Улугбек Рашитов стал двукратным чемпионом Олимпиады и первым спортсменом в истории Узбекистана с таким достижением после борца Артура Таймазова, который брал три «золота» Олимпиады, но после допинг-тестов его лишили двух золотых наград за Игры в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Улугбек Рашитов родился 23 марта 2002 года в Ташкенте. С 2016 года выступал в составе сборной кадетов Узбекистана, далее в юниорской и молодёжной командах, а затем перебрался в национальную сборную. Тренер — Павел Хан (его интервью «Газете.uz» можете прочитать здесь). На чемпионате мира среди молодёжи 2018 года в Тунисе завоевал бронзовую медаль. В том же году на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе удостоился серебряной медали. В 2019 году в первенстве мира среди военных в городе Ухань поднялся на высшую ступень пьедестала.





На Олимпиаде Токио-2020 Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль и тем самым открыл новую главу в истории узбекского спорта. Именно он стал первым узбекским тхэквондистом, которому удалось присвоить себе титул олимпийского чемпиона, и самым молодым олимпийским чемпионом в истории Узбекистана в возрасте 19 лет. На Играх Исламской солидарности Конья-2021 и летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 также удостоился золотых наград. На чемпионате мира 2023 года в Баку (Азербайджан) завоевал бронзовую медаль. За свои заслуги награждён почётным званием «Узбекистон ифтихори».