3 августа в шахте лифта в Кашкадарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (бывшая больница железнодорожников) было обнаружено тело сотрудницы. Об этом сообщила программа «Марказий студия» телеканала MY5.

По имеющимся данным, 36-летняя женщина, проживавшая в Каршинском районе, работала уборщицей в больнице на протяжении восьми лет. Около полудня она собиралась воспользоваться лифтом. Когда открылись его двери, женщина — предположительно из-за неисправности лифта — упала в шахту.

Спустя несколько часов врачи медучреждения сообщили сестре женщины, что не могут найти её родственницу. После того, как поиски не увенчались успехом, об этом было сообщено в правоохранительные органы.

Тело женщины было найдено в шахте лифта спустя 20 часов, 4 августа. Всё это время лифт продолжал работать.

Один из врачей рассказал, что за работой лифта всегда следил лифтёр. Он помогал, когда возникала необходимость в транспортировке тяжелобольных пациентов или чего-то тяжёлого, отметил сотрудник.

По словам соседей покойной, у неё было трое детей, а супруг уехал в Россию на заработки.

ОВД Карши начал доследственную проверку по факту инцидента.