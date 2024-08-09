Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 августа выступил на шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане в Казахстане, сообщила пресс-служба кыргызского лидера.

В своей речи Садыр Жапаров отметил, что формат Консультативных встреч глав стран Центральной Азии востребован и придаёт импульс укреплению региональной кооперации.

«Прошедшие пять встреч показали твёрдый настрой лидеров стран региона на дальнейшее укрепление контактов по широкому спектру направлений, включая торговлю, экономику, инвестиции, транспорт, логистику, региональную безопасность, экологию, борьбу с изменением климата и культурно-гуманитарную сферу», — подчеркнул он, добавив, что процессы сближения стран приобрели стабильный и последовательный характер.

Садыр Жапаров отметил, что экономика Кыргызстана развивается устойчиво, с участием иностранных инвесторов начаты строительство гидроэлектростанций, автомобильных дорог, модернизация аэропортов и других.





Глава государства подчеркнул, что экономическая политика страны опирается на три ключевых направления: энергетику, горнодобывающую и транспортно-транзитную отрасли.

В контексте развития транспортной инфраструктуры Садыр Жапаров отметил улучшение автомагистралей международного значения, строительство аэропортов по всей стране, завершение проекта крупной стратегической автомобильной дороги Кыргызстана «Север-Юг», а также начало строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

В этой связи Садыр Жапаров предложил рассмотреть варианты для создания новых мультимодальных маршрутов и транспортных коридоров через страны региона.

Президент Кыргызстана также отметил, что в стране ведётся работа над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергоэффективности и энергосбережения. Подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 между министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Стороны работают над согласованием проекта межправительственного соглашения. Мы активно приступили к освоению потенциала малых рек, ведётся строительство малых и средних гидроэлектростанций по всей стране. Приглашаем к сотрудничеству в этой сфере и открыты к любым инвестиционным предложениям», — сказал Садыр Жапаров.

Как подчеркнул глава государства, в целях эффективного и бережного использования водных ресурсов в прошлом году Кыргызстан инициировал создание в Бишкеке Регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

«Принимая во внимание ограниченность водных ресурсов и их значимость для всего региона, а также отсутствие в Центральной Азии действенного механизма сотрудничества, мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества. Данный механизм позволит учитывать энергетическую, экономическую, экологическую и социальную ценность воды, а также соответствующие интересы стран региона», — подчеркнул президент.

Садыр Жапаров напомнил, что по инициативе Кыргызстана в один из итоговых документов прошлогодней Конференции ООН по изменению климата (COP-28) в Дубае был включён пункт по проведению Глобального диалога по горам и изменению климата, который успешно состоялся 5 июня в Бонне.





«В настоящее время мы работаем над закреплением упомянутого диалога по горам в качестве ежегодного мероприятия на предстоящей в ноябре этого года Конференции ООН по изменению климата в Баку и призываем страны региона поддержать данную инициативу», — сказал Садыр Жапаров и отметил, что реализация проектов, направленных на защиту экологии и окружающей среды, может помочь снизить долговое бремя для уязвимых государств.

В контексте укрепления региональной и глобальной безопасности Садыр Жапаров выразил необходимость углубления взаимодействия и консолидации усилий стран Центральной Азии.

«Отрадно отметить, что мы все едины в том, что необходимо чётко соблюдать общепризнанные нормы и принципы международного права, заложенные в Уставе ООН. Все разногласия в современном мире необходимо решать исключительно мирным путём за столом переговоров. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных ключевых условий в системе региональной безопасности», — сказал Садыр Жапаров.

Он напомнил, что Кыргызстан является кандидатом в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027−2028 годы и призвал поддержать республику на выборах, которые состоятся в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года в Нью-Йорке.

В завершение глава государства отметил, что стремление стран региона к взаимопониманию и совместным действиям «создаёт прочную основу для стабильного и устойчивого развития всего региона».

«Мы видим, как плодотворное взаимодействие охватывает все более широкие сферы — от экономики и торговли до культуры и образования. Эти усилия вносят значительный вклад в укрепление региональной безопасности и стабильности. Совместные инициативы и проекты способствуют развитию инфраструктуры, улучшению качества жизни населения. Наша главная цель — превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион», — заключил президент Кыргызстана.