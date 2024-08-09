В Астане 9 августа состоялась шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил, что итоги консультативных встреч вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер.

«Благодаря общим усилиям своё решение находят многолетние узловые вопросы. Принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. Планомерно решаются вопросы границ, водного обеспечения, миграции, сняты многие барьеры во взаимной торговле. На границах модернизируются пункты пропуска, расширяется транспортное сообщение, открываются новые маршруты. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», — сказал он.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, за прошедшие годы консультативные встречи «превратились в эффективную площадку, демонстрирующую международную субъектность и единство региона, а также нашу готовность сообща реагировать на вызовы современности».

Президент Казахстана отметил, что в нынешних «непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе». Он обозначил ряд задач для прогресса Центральной Азии.





«Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остаётся сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Очевидно, что преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между нашими государствами. […] Важно, что в рамках региональной кооперации мы планомерно наращиваем всестороннее взаимодействие с внешними партнёрами. Интерес ведущих стран мира к формату „Центральная Азия плюс“ является ярким тому подтверждением», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана призвал президентов сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания.





Ещё одной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал формирование экономической базы взаимодействия. Объем внутрирегиональной торговли достиг 11 млрд долларов с возможностью довести его до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

«Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идёт о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Необходимо подкрепить наше всестороннее партнёрство новыми договорённостями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заявил, что его страна поддерживает предложение о создании Делового совета стран Центральной Азии. По его мнению, большое значение имеет развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

«Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор „Север — Юг“, инициатива „Пояс и путь“, в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали „Казахстан — Туркменистан — Иран“. На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5000 км новых железных дорог», — сообщил глава государства.

Ещё один ключевой вопрос региональной повестки — рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Президент Казахстана полагает, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.

«В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии. Актуальными задачами являются цифровизация распределения и учёта воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан выступает за расширение пятистороннего взаимодействия в области образования, науки, культуры, развития человеческого капитала. Президент пригласил молодёжь из стран Центральной Азии и Кавказа получить в Казахстане международное двудипломное образование.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стратегический курс Казахстана на укрепление регионального партнёрства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остаётся неизменным.

«Убеждён, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы», — подытожил глава государства.

В завершение президент Казахстана пожелал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.