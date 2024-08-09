Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа четырёхдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию, сообщает агентство Kyodo.

Это связано с предупреждением Японского метеорологического агентства о риске потенциального мощного землетрясения в обширной зоне Тихого океана, простирающейся от юго-запада до центральной Японии.

Первое такое предупреждение было выпущено для районов вокруг Нанкайского разлома на дне Тихого океана через несколько часов после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего на юго-западе Японии в четверг.

Кисида объявил об отмене поездки на пресс-конференции в рамках церемонии мира в Нагасаки, посвящённой 79-й годовщине атомной бомбардировки города со стороны США, в пятницу утром. Во второй половине дня он должен был посетить первый в истории саммит Японии с государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — в Астане.

По данным правительства Японии, в результате землетрясения в четверг в Миядзаки и двух соседних префектурах были зарегистрированы многочисленные повреждения зданий. О погибших не сообщалось.





В Ташкенте в преддверии визита японского премьера на многих улицах в четверг были вывешены флаги Узбекистана и Японии. По информации наших корреспондентов, флаги начали снимать.