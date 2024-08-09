Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 августа провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сообщила пресс-служба главы государства. Беседа состоялась по инициативе японской стороны.

Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность в связи с сильным землетрясением на юго-востоке Японии накануне и прогнозируемыми цунами.

Ранее из-за предупреждения Японского метеорологического агентства о риске потенциального мощного землетрясения в зоне Тихого океана, простирающейся от юго-запада до центральной Японии, Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию.

«С полным пониманием воспринято решение японской стороны о переносе сроков проведения первого саммита „Центральная Азия + Япония“ и официального визита премьер-министра Кисиды в Узбекистан 10−11 августа», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Стороны договорились о продолжении подготовительных мероприятий и согласовании по дипломатическим каналам новых сроков организации визита.