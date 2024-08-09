Боксёр Узбекистана Хасанбой Дусматов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже-2024.

Олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 51 кг, известный по прозвищу «Профессор», в рамках финального поединка сразился с 26-летним Билалом Беннама из Франции, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, чемпионом Европейских игр, чемпионом Европы. Соперники встречались на чемпионате мира в Ташкенте в 2023 году, тогда Дусматов победил нокаутом.

Первый раунд получился близким, но с небольшим преимуществом узбекистанца — 3:2. Тренер Дусматова попросил его «не оставить шанса для публики». Он продолжил действовать первым номером, несмотря на разницу в росте с соперником, нанося серию ударов, и забрал и второй раунд — 4:1.

Последнюю трёхминутку узбекистанец также начал агрессивно, доминируя над соперником. Дусматов переключал удары с головы в корпус и обратно. Последние минуты третьего раунда представитель Франции пытался перехватить инициативу, но уроженец Андижанской области давал отпор. Третий раунд остался за Дусматовым — 4:1. Общий счёт — 5:0 в пользу представителя Узбекистана.

Бронзовые медали завоевали Давид де Пина из Кабо-Верде и Юниор Алькантара Рейес из Кубы.

После этих побед Узбекистан по итогам 9 августа поднялся на 18-е место в медальном зачёте с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями.

Видео боя

Таким образом, Хасанбой Дусматов стал первым боксёром в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр. Он присоединился к тхэквондисту Улугбеку Рашитову с двумя золотыми медалями Олимпиады на данный момент. К этому списку может присоединиться и боксёр Баходир Жалолов после финального боя в ночь на 11 августа в 01:51.

Напомним, ещё четверо представителей мужской сборной Узбекистана по боксу проведут поединки за «золото» Олимпийских игр.

Хасанбой Маъруфжанович Дусматов родился 24 июня 1993 года в Андижанской области. С 2012 года является представителем сборной Узбекистана. Тренер — Зиятдин Тойганбоев. На Олимпиаде Рио-2016 Дусматов стал чемпионом в весовой категории до 49 кг, а также удостоился кубка «Вэла Баркера» который вручается боксёру с лучшей техникой.

Финалист чемпионата мира 2017 года в Гамбурге. Серебряный призёр Азиатских игр 2018 года. Трёхкратный чемпион Азии (2015, 2017 и 2022 годы). На чемпионате мира 2023 года в Ташкенте завоевал «золото» и был признан лучшим боксёром соревнования. За свои заслуги награждён почётными званиями «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан» и «Узбекистон ифтихори». На летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 в весовой категории -51 кг удостоился золотой медали.