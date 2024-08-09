Представитель сборной Узбекистана по вольной борьбе Гуломжон Абдуллаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже.

25-летний Гуломжон Абдуллаев (до 57 кг) в предыдущий день остановился в полуфинале, уступив Спенсеру Ли из США. Его соперник вышел в финал, благодаря чему узбекистанец получил возможность сразиться за бронзовую медаль.

Ему противостоял 23-летний Бекзат Алмаз Уулу из Кыргызстана. Гуломжон Абдуллаев победил его со счётом 5:1 и стал бронзовым призёром Олимпиады.





Таким образом, в копилку Узбекистана, где уже три золотые медали, добавилась третья «бронза». Национальная команда на момент публикации занимает 18-е место в медальном зачёте.

Гуломжон Абдуллаев родился в 1998 году в Хорезмской области. Тренер — Бахтиёр Собиров. В 2016 году был представителем молодёжной сборной, а уже с 2018 года выступает в составе национальной команды.

В 18 лет борец стал бронзовым призёром чемпионата мира U-20. Двукратный чемпион Азии среди молодёжи. На Играх Исламской Солидарности Конья-2021 также завоевал «золото». Участник летних Олимпийских игр в Токио-2020.

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