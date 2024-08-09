Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева к пяти годам условного срока, признав его виновным в превышении власти по делу о январских протестах 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет издание, прокурор запрашивал для экс-министра пять лет лишения свободы. С учётом признания вины, чистосердечного раскаяния, совершения преступления впервые, а также отсутствия в преступлении коррупционной составляющей, суд назначил Тургумбаеву условное наказание.
Кроме этого, бывшего главу МВД лишили права занимать определённые должности на 10 лет. Суд также внёс представление президенту Казахстана о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград.
Экс-министр был задержан в конце апреля этого года по подозрению в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса Казахстана). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Тургумбаев занимал пост главы МВД Казахстана с 2019 годо по февраль 2022-го, когда президент Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку и назначил своим советником. В 2023 году он стал советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).
- 2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газ, которые потом распространились и в другие города, включая Алматы и Астану. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими. Среди прочего они требовали отставки экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности. По официальным данным, тогда погибло более 200 человек. Эти события впоследствии стали называться «Qandy Qantar», что в переводе с казахского означает «кровавый январь».
- После протестов в стране прошли отставки и задержания высокопоставленных силовиков, в том числе экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана и бывшего премьер-министра Карима Масимова и бывшего министра обороны Мурата Бектанова. В марте 2023 военный суд признал Бектанова в превышении власти во время январских событий и приговорил его к 12 годам лишения свободы. В апреле того же года завершился суд над Масимовым — его признали виновным в госизмене и насильственном захвате власти, он получил 18 лет тюрьмы.
- В сентябре прошлого года в связи с январскими протестами также было открыто дело против бывшего первого зампредседателя КНБ Казахстана, родного племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. В марте он получил условный срок, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у него детей и его раскаяние.