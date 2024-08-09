Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева к пяти годам условного срока, признав его виновным в превышении власти по делу о январских протестах 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет издание, прокурор запрашивал для экс-министра пять лет лишения свободы. С учётом признания вины, чистосердечного раскаяния, совершения преступления впервые, а также отсутствия в преступлении коррупционной составляющей, суд назначил Тургумбаеву условное наказание.

Кроме этого, бывшего главу МВД лишили права занимать определённые должности на 10 лет. Суд также внёс представление президенту Казахстана о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград.

Экс-министр был задержан в конце апреля этого года по подозрению в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса Казахстана). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Тургумбаев занимал пост главы МВД Казахстана с 2019 годо по февраль 2022-го, когда президент Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку и назначил своим советником. В 2023 году он стал советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).