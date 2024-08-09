Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана провела оперативные мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических и сильнодействующих веществ в разных частях страны, сообщила пресс-служба ведомства.

В Ферганской области на посту «Наманган» была остановлена и досмотрена машина Damas, управляемая жителем Маргилана, 1992 года рождения, следовавшая по маршруту Ташкент — Фергана.

При осмотре автомобиля под задним сиденьем было обнаружено 9,6 гр гашиша. В ходе доследственной проверки в его доме были найдены 2,8 кг гашиша и 1,3 кг опия.

Затем были задержаны сообщники лица, проживающие в Фергане и Маргилане, 1987, 1989 и 2003 годов рождения. Один из них ранее был судим за торговлю наркотиками.

В Хорезмской области в Тупраккалинском районе был досмотрен автомобиль KIA под управлением жителя Самарканда, 1992 года рождения, следовавший из Самарканда в Хорезм.

В результате досмотра в машине было обнаружено и изъято 2,8 кг опия. Как выяснилось, этот гражданин приобрёл наркотическое вещество в Таджикистане по цене 6500 долларов за килограмм и планировал продать его наркоторговцам в Хорезмской области.

Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям.