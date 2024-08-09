По итогам шестой Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.

Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

  • Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия — 2040».

Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:

  • Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025−2027 годы;
  • План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025−2027 годы.

В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписаны следующие документы:

  • Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
  • Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
  • Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.

Следующим председателем Консультативной встречи становится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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