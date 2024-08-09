По итогам шестой Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президенты подписали ряд документов, сообщила пресс-служба Акорды.
Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
- Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия — 2040».
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
- Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025−2027 годы;
- План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025−2027 годы.
В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии члены официальных делегаций подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
- Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
- Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.
Следующим председателем Консультативной встречи становится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.