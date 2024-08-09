Политика

Ситуация вокруг Украины и на Ближнем Востоке «напрямую влияет» на развитие Центральной Азии, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав стран региона. Он подчеркнул, что «сегодняшний и завтрашний день» ЦА зависят от «общих усилий» и готовности «вместе продвигать интересы региона».

Премьер Японии Фумио Кисида отменил запланированную на 9−12 августа поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию в связи с предупреждением о возможном мощном землетрясении в Японии. На улицах Ташкента в преддверии визита были вывешены флаги Узбекистана и Японии.

Президент Узбекистана стал кавалером Почётного знака глав государств Центральной Азии. «Превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана», — сказал глава государства, принимая награду.

Общество

В выходные дни относительно прохладный воздух распространится по всей территории Узбекистана. Температура днём будет в пределах +33…+38 градусов. Осадков не ожидается.

«Бордерлендс» и ещё три кинопремьеры, кинопоказы под открытым небом, фестиваль женского кино Janub Shamoli, ярмарки ручных изделий, выставки, спектакли для детей, мастер-классы, квизы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по тхэквондо Улугбек Рашитов поблагодарил узбекистанцев за поддержку. «Я безумно счастлив и безумно горд, что я родился в нашей стране. Хочу всему нашему народу сказать, что просто максимально чувствовалась ваша поддержка», — заявил он.

В финальном бою Олимпиады узбекистанский боксёр Хасанбой Дусматов одержал победу над соперником из Франции и завоевал золотую медаль. Он стал первым боксёром в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр.

Узбекистанский боксёр Абдумалик Халоков вышел в финал Олимпийских игр в Париже, став пятым боксёром, который будет бороться за «золото» Олимпиады. В финале его будет ждать соперник из Кыргызстана, которому помогал узбекский тренер по боксу.

Президент Узбекистана поздравил по телефону тхэквондиста Улугбека Рашитова и боксёра Хасанбоя Дусматова, завоевавших «золото» Олимпиады и ставших двукратными олимпийскими чемпионами. Шавкат Мирзиёев отметил, как Рашитов победил, несмотря на травму, и что смотрел бой Дусматова, «затаив дыхание».

Узбекистанский борец вольного стиля Гуломжон Абдуллаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады, одолев соперника из Кыргызстана.

Мир

Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева признали виновным в превышении власти по делу о январских протестах 2022 года и приговорили к пяти годам условного срока. Суд учёл его раскаяние и отсутствие судимостей.

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