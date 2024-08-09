В рамках Консультативной встречи состоялась торжественная церемония вручения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Почётного знака глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Выразив признательность лидерам стран региона, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что высочайшая награда является признанием общих достижений в укреплении регионального сотрудничества и стратегического партнёрства государств.

«Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития», — подчеркнул в своём выступлении Шавкат Мирзиёев, отметив, что «все больше закрепляется чувство общности и региональной идентичности»

При этом, благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, Центральная Азия становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг, добавил глава Узбекистана.

В завершение, ещё раз поблагодарив коллег за высокую награду, Шавкат Мирзиёев заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана.