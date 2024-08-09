Боксёр Узбекистан Абдумалик Халоков стал финалистом Олимпийских игр в Париже.

24-летний Абдумалик Халоков становился чемпионом мира в 2023 году, чемпионом Азиатских игр, чемпионата Азии и юношеских Олимпийских игр в 2018 году. В весовой категории до 57 кг он дебютировал во взрослой Олимпиаде и стал знаменосцем Узбекистана.

В полуфинал узбекистанец победил 22-летнего Чарли Сениора из Австралии, чемпиона Тихоокеанских игр со счётом 5:0 (30/27, 30/27, 30/27, 30/28, 30/28).

Его финальный бой состоится в ночь на 11 августа в 00:47 против Мунарбека Сейитбек Уулу из Кыргызстана, которому помогал узбекистанский тренер Акмаль Хасанов.

Всего 5 из 7 представителей мужской сборной по боксу пробились в финальную стадию Олимпиады. В ночь на 9 августа в 1:34 первым за «золото» выйдет на ринг Хасанбой Дусматов (до 51 кг).

Видео боя