Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов вышел в финал Олимпийских игр в Париже. Он гарантировал себе минимум серебряную медаль.

22-летний олимпийский чемпион Токио-2020 в весовой категории до 68 кг начал выступления сразу в 1/8 финала. Его первым соперником стал 21-летний Ло Вай Фанг из Гонконга.

Рашитов победил его с общим счётом 2:0 (12:0 в первом раунде, 9:2 — во втором).

В четвертьфинале узбекистанца ждал 23-летний Лян Юшуай из Китая, чемпион мира и вице-чемпион Азии 2022 года. Рашитов забрал оба раунда со счётом 2:1 и 9:2 (видео).

В полуфинале он встретился с 27-летним Хавьером Пересом из Испании, вице-чемпионом мира 2019 года, чемпионом Европейских игр.

Улугбек Рашитов хладнокровно взял первый раунд (7:3), но, вероятно, получил травму. Второй раунд завершился со счётом 3:3 и узбекистанец во второй раз в своей карьере вышел в финал Олимпиады (видео боя).

В поединке за «золото» в ночь на 9 августа в 00:19 Рашитов встретится с победителем пары Брэдли Синден (Великобритания) — Зайд Абдул Карим (Иордания).