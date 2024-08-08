На встрече с представителями СМИ по итогам переговоров президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделились оценками встречи, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

«Мы открыли новую страницу в наших многогранных отношениях — провели первое заседание Высшего межгосударственного совета. Этот формат является отражением самого высокого уровня межгосударственного взаимодействия и ярко демонстрирует тесные связи наших стран и народов, их твёрдое стремление укреплять сотрудничество по всем направлениям», — заявил президент Узбекистана.





В ходе переговоров был рассмотрен вопрос создания Межпарламентского форума с участием обеих палат парламентов.

Достигнуты договорённости об углублении сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры. Обсуждены меры по формированию благоприятных условий для увеличения объёмов грузоперевозок, ускорению строительства и модернизации автомобильных и железных дорог.

«Мы рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора „Север — Юг“, обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе», — отметил президент Казахстана.





Ещё одно стратегическое направление — обеспечение продовольственной безопасности. Достигнуты договорённости о выращивании и поставках сельскохозяйственной продукции на территории двух стран.

Определены приоритетные направления сотрудничества в сферах водопользования и охраны окружающей среды. Стороны договорились о продолжении взаимодействия в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов.

В завершение Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что итоги государственного визита и достигнутые договорённости будут способствовать укреплению отношений дружбы и добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном.