Первое заседание Высшего межгосударственного совета состоялось в Астане под председательством президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

«Сегодня мы проводим первое заседание Высшего межгосударственного совета, что является историческим событием в развитии отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Лидеры двух стран приветствовали принятие исторической Программы стратегического партнёрства и союзничества на 2024−2034 годы, «которая знаменует начало нового качественного этапа в узбекско-казахстанских отношениях дружбы и добрососедства».

В ходе заседания глава Узбекистана обозначил ряд приоритетных задач.





Он подчеркнул важность координации позиций и эффективного продвижения общих интересов в рамках международных структур.

Стороны договорились повысить результативность контактов, учредить Межпарламентский форум, продолжить тесную работу Экспертного совета.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость принятия новой стратегии промышленной кооперации.

Стороны приветствовали подписание по итогам состоявшихся накануне бизнес-форума и деловых встреч пакета соглашений на 7 млрд долларов. Речь идёт о кооперации в области энергетики, логистики, строительства, химической, электротехнической, текстильной, агропромышленной и других отраслях.

Достигнута договорённость ускорить запуск Международного центра промышленной кооперации и проработать вопрос создания совместного фонда для финансовой поддержки перспективных проектов.

«Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации „Центральная Азия“ на казахско-узбекской границе», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана также отметил: «Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 млрд долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса».





В качестве одного из важных направлений стратегического партнёрства обозначено взаимодействие между регионами, являющимися реальными драйверами экономического сотрудничества.

Выражена готовность к совместной реализации проектов по строительству энергетических мощностей и инфраструктуры, развитию альтернативных источников энергии.

В сфере транспорта и транзита достигнута договорённость проработать проекты строительства новых транспортных коридоров между двумя странами с подключением деловых кругов. Кроме того, подчёркнута важность усиления работы по созданию современной логистической инфраструктуры.

В ходе заседания совета были рассмотрены вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек. Отмечен единый подход к вопросам водопользования в регионе. Будет продолжена работа по формированию правовой базы, автоматизации и цифровизации объектов водного хозяйства.

В сфере образования сегодня будет дан старт деятельности филиалов ведущих вузов в двух странах — Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Алматы и Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике.

Фото: пресс-служба Акорды

Лидер Узбекистана также выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу об открытии в Астане памятника поэту и мыслителю Алишеру Навои.

Стороны подтвердили приверженность углублению интеграции и сотрудничества в Центральной Азии. «Отмечено, что Консультативная встреча стала эффективным механизмом совместного решения стоящих перед регионом задач и выработки региональной повестки на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Узбекистан для проведения второго заседания Высшего межгосударственного совета.