В рамках программы президента Узбекистана пребывания в Астане состоялась церемония награждения Шавката Мирзиёева орденом «Алтын Кыран» («Золотой Орёл») Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Высшую государственную награду страны лидеру Узбекистана торжественно вручил президент Касым-Жомарт Токаев.





Шавкат Мирзиёев выразил слова благодарности от имени народа Узбекистана. Он отметил, что высокая награда является «оценкой совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов, а также признанием общих устремлений по выведению отношений Узбекистана и Казахстана на новый исторический уровень — стратегического партнёрства и союзничества».

«Высшим орденом „Алтын Кыран“ награждаются государственные деятели за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном», — говорится в сообщении.

Фото



