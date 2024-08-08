Официальные резервные активы Узбекистана на 1 августа составили 37,4 млрд долларов (+2,9%), увеличившись за июль на 1,06 млрд долларов, следует из информации Центрального банка. Это рекордный показатель за всё время ведения статистики.

Согласно данным регулятора, в прошлом месяце резервы в иностранной валюте снизились ещё на 781,5 млн долларов — с 8,47 млрд до 7,69 млрд долларов (в июне было снижение на 796,9 млн долларов). С начала года (январь-июль) валютные резервы сократились на 1,68 млрд долларов, в том числе за счёт погашения долга по суверенным еврооблигациям на 500 млн долларов, которые страна выпускала в 2019 году.

Физический объём золота в резервах увеличился ещё на 310 тысяч тройских унций (9,64 тонны, в июне был рост на 9,3 тонны) — до 12,05 млн тройских унций (374,8 тонны).

Стоимость золотого запаса выросла ещё на 1,84 млрд долларов — с 27,32 млрд до 29,16 млрд долларов. В июле котировки золота увеличились с 2325 до 2445,76 (поднималось до 2480) доллара за унцию (+5,2%).

В резервах также находятся казначейские облигации США на 35,3 млн долларов. Ранее регулятор сообщил, что приступил к диверсификации золотовалютных резервов и начал приобретать гособлигации зарубежных стран.

Несмотря на рост резервов, его хватит на покрытие 12-месячного импорта (ранее было 20 месяцев).

Стоит отметить, что Центральный банк в своих резервах также указывает активы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), который фактически стал частью госбюджета. Его объёмы не раскрываются. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ранее сообщило, что исключает активы ФРРУ из резервов ЦБ, поскольку «активы фонда предназначены в первую очередь для фискальных, а не монетарных или платёжных нужд».

По оценкам, доступные к использованию валютные резервы Узбекистана будут сокращаться до 2027 года из-за ожидаемого падения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота ЦБ составляют более 80% общего объёма золотовалютных резервов. ЦБ имеет приоритетное право на покупку золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.